Camdaki Kız ne zaman başlayacak? Camdaki Kız yeni sezon ne zaman başlayacak?

Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi gibi oyuncuların oynadığı Camdaki Kız dizisi çekimlere başladı. Burcu Biricik'in instagram üzerinden setten kare paylaştığını gören hayranları Camdaki Kız ne zaman başlayacak? diye aratmakta. Peki, Camdaki Kız ne zaman başlayacak? Camdaki Kız yeni sezon ne zaman başlayacak?

Camdaki Kız, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun yazdığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Eylül ayında ekranlara dönmesi beklenen Camdaki Kız dizisinin çekimlerine de başlandı. Peki, Camdaki Kız ne zaman başlayacak? Camdaki Kız yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylsr haberimizde...

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eylül ayında yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan Kanal D'nin dizisi Camdaki Kız'ın çekimleri de başladı. Dizinin Nalan'ı Burcu Biricik Instagram hikayeler kısmından setten ilk kareyi paylaştı.

Camdaki Kız'ın Eylül ayında ekranlara geri dönmesi bekleniyor.

CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZOYUNCULARI KİMLER?

Burcu Biricik - Nalan Yılmaz

Feyyaz Şerifoğlu - Sedat Koroğlu

Hande Ataizi - Cana Yılmaz

Tamer Levent - Rıfat Koroğlu

Nur Sürer - Feride İpekoğlu Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Devrim Yakut - Gülcihan Koroğlu

Selma Ergeç - Selen Koroğlu

Burcu Biricik - Nalan Yılmaz;

Feride ile Adil'in gerçekte torunu olmasına rağmen onları annesi ile babası olarak bilmektedir. Gerçek annesi Sema yıllar önce ölmüştür fakat bunu da bilmemektedir. Feride tarafından çok sıkı kurallarla büyütülmüştür. Koroğlu Holding'te çalışmaktadır. Sedat ile evlenmiştir.

Feyyaz Şerifoğlu - Sedat Koroğlu;

Rafet ile Gülcihan'ın en küçük çocuğu ve oğludur Selen ile Muzo'nun kardeşi, Nalan'ın eşidir. Babası tarafından sıkı bir eğitimle büyütülmesine rağmen ailenin şımarık çocuğudur. Evli olmasına rağmen çocukluk arkadaşı Cana ile yasak aşk yaşamaktadır.

Enis Arıkan - Muzaffer Koroğlu (Muzo);

Rafet ile Gülcihan'ın en büyük çocuğu ve oğlu, Selen ve Sedat'ın abisidir. Evdekiler gerek iş olsun gerekte başka konu olsun ona danışmaktadırlar. Nalan'a aşıktır. Engellidir.

Selma Ergeç - Selen Koroğlu;

Rafet ile Gülcihan'ın ortancı çocuğu ve tek kızı, Muzo'nun kardeşi Sedat'ın ablası, Levent'in eşidir. Koroğlu Holding'te çalışıp babasının işleri ile ilgilenmektedir.

Nur Sürer - Feride İpekoğlu;

Adil eşi, gerçek kızı Sema'nın annesidir. Sema yıllar önce başına gelenlerden sonra Nalan'ı doğururken ölmesi üzerine Nalan'a kendisini annesi olarak tanıtmış ve onu çok sıkı tedbirlerle büyütmüştür.

Şerif Erol - Adil İpekoğlu;

Feride'nin eşi, Sema'nın babası ve Nalan'ın dedesidir. Fakat Feride'nin oyunundan sonra kendisini Nalan'a babası olarak tanıtmıştır. Eski validir.

Devrim Yakut -Gülcihan Koroğlu; Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Rafet'in eşi, Muzo, Selen ve Sedat'ın annesidir. Çocuklarının üzerine titremektedir. Kocası çok tutumlu olmasına rağmen alışveriş hastalığı vardır ve bunu kocasından saklayıp kendine evde gizli giysi odası yapmıştır.

Tamer Levent - Rafet Koroğlu;

Gülcihan'ın eşi, Muzo, Selen ve Sedat'ın babasıdır. Zengin olmasına rağmen çok sıkı, tutumlu ve birazda cimri bir insandır.

Hande Ataizi - Cana Yalçın;

Koroğlu ailesinin aile dostunun kızıdır. Evli ve çocuklu olmasına rağmen çocukluk arkadaşı Sedat ile yasak aşk yaşamaktadır.

Tuğrul Tülek - Levent;

Selen'in eşidir. Eskiden ailesi zengin olmasına rağmen batmışlardır.