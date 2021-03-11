Camdaki Kız ne zaman başlayacak? Camdaki Kız konusu ne oyuncuları kim? Camdaki Kız fragman izle!
Camdaki Kız dizisi henüz yayınlanmadan merak konusu oldu. Konusu ve oyuncuları merak konusu olan dizi hakkında Camdaki Kız konusu ne oyuncuları kim? Camdaki Kız fragman ve Camdaki Kız ne zaman başlayacak gibi konular araştırıldı.
Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Camdaki Kız dizisi hakkında araştırmalar yapılıyor. Camdaki Kız ne zaman başlayacak? Camdaki Kız konusu ne oyuncuları kim? Camdaki Kız fragman izle!
CAMDAKİ KIZ KONUSU NE, OYUNCULARI KİM?
Camdaki Kız Fragmanı yayında! Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, başarılı oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor.
Nalan karakterini Burcu Biricik'in canlandırdığı Camdaki Kız'da; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç,Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor.
Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız yakında Kanal D'de başlıyor!
CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Camdaki Kız'ın yayın tarihi henüz açıklanmadı.