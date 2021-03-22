Camdaki Kız Nalan kimdir? Camdaki Kız Nalan'ı kim oynuyor?
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Camdaki Kız Nalan kimdir? Camdaki Kız Nalan'ı kim oynuyor?

22.03.2021 23:42 | Son Güncelleme: 22.03.2021 23:55
Camdaki Kız Nalan kimdir? Camdaki Kız Nalan'ı kim oynuyor?

Camdaki Kız dizisinin karakterlerinden Nalan'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, izleyicileri meraklandıran ve kim olduğu ile araştırma konusu olan Nalan gerçekte kim? Camdaki Kız Nalan'ı kim oynuyor? Camdaki Kız Nalan'ı kim oynuyor?

İzleyici ile buluşan Camdaki Kız dizisinin karakterlerinden Nalan, izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Camdaki Kız Nalan kimdir? Camdaki Kız Nalan'ı kim oynuyor? İşte, Nalan'ın merak edilenleri…

CAMDAKİ KIZ NALAN'I KİM OYNUYOR?

Camdaki Kız Nalan'ı Burcu Biricik canlandırmaktadır.

BURCU BİRİCİK KİMDİR?

Doğum tarihi: 4 Mayıs 1989

Kaç yaşında: 31 yaşında

Nereli: Elmalı,

Boy: 1,7 m

4 Mayıs 1989 tarihinde Antalya'da doğdu. 2006 yılında Antalya'da düzenlenen Miss Mediterranean güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçildi. Lise yıllarında katıldığı Tiyatro festivalinde ödül aldıktan sonra profesyonel anlamda oyuncu olmaya karar veren Biricik, Ege Üniversitesi Arkeoloji bölümünde lisans eğitimini tamamlarken, aynı zamanda da Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. Biricik, oyunculuk kariyerine Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda stajyer kadroda yer alarak başladı. Burada İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım ve Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyunlarda rol aldı.

2007 yılında Show TV'de yayımlanan Maçolar dizisindeki yan rolüyle televizyonda ilk kez yer aldı. Daha sonra Toprağın Günlüğü kısa filmi. çeken Biricik, Kanal D'de 2011 yılında yayımlanan Artiz Mektebi adlı oyunculuk yarışmasına katıldı ve burada birinciliği Alican Aytekin ile paylaştı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl 2011 ve Ustura Kemal 2012 dizilerinde küçük roller aldı. Show TV 'de yayımlanan Düşman Kardeşler 2012 dizisindeki Derya adlı Trakyalı bir kızı canlandırdı. Oyuncu, TRT 1'de yayımlanan Beni Böyle Sev 2013 dizisinde Seda karakterini canlandırmış ve çeşitli reklâm filmlerinde oynamıştır. Biricik 2014 yılının Kasım ayında Kanal D'de başlayan Şeref Meselesi dizisinde Kübra karakterini canlandırdı. 2015-2017 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Hayat Şarkısı'nda Hülya karakterini canlandırdı. 2016 yılında Emre Yetkin'le evlendi. 2019 yılında yayınlanan Çiçero isimli sinema filminde Erdal Beşikçioğlu ile başrolü paylaştı. Aynı yıl Kuzgun dizisinde rol almaya başladı. 2020 yılında Kırmızı Oda dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. Yine 2020 yılında 2021'de Netflix'te yayınlanacak Fatma dizisinin çekimlerini tamamladı. Şimdilerde yakında başlayacak olan Camdaki Kız dizisinde başrol karakteri olan "Nalan" karakterini canlandırıyor.

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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