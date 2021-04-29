Camdaki Kız Nalan kimdir? Camdaki Kız Burcu Biricik kimdir? Burcu Biricik kaç yaşında, nereli, filmleri? Camdaki Kız konusu nedir?

Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakterine hayat veren Burcu Biricik kimdir? Diye araştırılıyor. Lise yıllarında bir tiyatro festivalinde ödül almasıyla oyunculuk kariyerine adım adan şu an fragmanlarını gördüğümüz Camdaki Kız dizisinde oynayan Burcu Biricik kaç yaşında? Burcu Biricik nereli, filmleri nelerdir? Camdaki Kız Burcu Biricik hayatı ve biyografisi nedir? Camdaki Kız Nalan kimdir?

Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakterine hayat veren Burcu Biricik kimdir? Diye araştırılıyor. Lise yıllarında bir tiyatro festivalinde ödül almasıyla oyunculuk kariyerine adım adan şu an fragmanlarını gördüğümüz Camdaki Kız dizisinde oynayan Burcu Biricik kaç yaşında? Camdaki Kız Nalan kimdir? Burcu Biricik nereli, filmleri nelerdir? Camdaki Kız Burcu Biricik hayatı ve biyografisi nedir? Camdaki Kız konusu nedir? İşte detaylar haberimizde…

CAMDAKİ KIZ NALAN KİMDİR?

Emekli vali olan babası Adil ve emekli edebiyat öğretmeni olan Feride'nin tek çocuğudur. Sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Şimdi de Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışmaktadır. Sıcakkanlı, sevgi dolu, vicdanlı, çalışkan ve yumuşak huyludur. Başta annesi ve babası olmak üzere herkese karşı saygılıdır. Kurallara uyar ve asla aşırıya kaçmaz. Hayatını annesinin yönettiği biçimde yaşamaya alışkındır.

CAMDAKİ KIZ BURCU BİRİCİK KİMDİR?

Burcu Biricik, 4 Mayıs 1989 yılında Antalya'nın Elmalı ilçesinde dünyaya geldi. Ünlü oyuncunun annesi ve babası henüz o çok küçükken boşandı. Annesinin çalışması nedeniyle Biricik'i anneannesi büyüttü. Lise hayatında tiyatro ile ilgilenen Biricik, bir tiyatro festivalinde ödül aldıktan sonra oyunculukla ilgilenmeye başladı.

2006 yılında henüz 17 yaşındayken katıldığı güzellik yarışmasında 'Akdeniz Kraliçesi' seçilen güzel oyuncu. İzmir Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu olan oyuncu, üniversite eğtiimi hayatı boyunca Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. O dönemde "Yaşlı Hanımın Ziyareti", " Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım", "İkinin Biri", "Yedi Kocalı Hürmüz" ve gibi tiyatro oyunlarında yer aldı.

2007 yılında Show TV'de yayınlanan 'Maçolar' adlı dizi ile televizyon dünyasına adım atan güzel oyuncu 2011 yılında Kanal D'de yayınlanan 'Artiz Mektebi' adlı yarışmaya katıldı ve Alican Aytekin ile birlikte birinciliği paylaştı.Yarışma sonrasında dikkatleri üzerine çeken Biricik, 2011 yılında 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin kadrosuna katıldı. Sırasıyla 'Düşman Kardeşler', 'Beni Böyle Sev' adlı dizilerde oynadı.

2014 yılında Kanal D'de yayınlanan 'Şeref Meselesi' adlı dizide Kübra karakterine can veren Burcu Biricik dizide başrol oynamasa da çok sevildi. Burcu Biricik ilk başrolü ise 2016 yılında Kanal D'de yayınlanan 'Hayat Şarkısı' adlı dizi oldu. Dizi ve filmlerin yanı sıra çeşitli reklam filmlerinde de boy gösterdi.

Burcu Biricik, reklamcı Emre Yetkin ile 2015 yılında nişanlanmıştı. Çift 30 Temmuz 2016 tarihinde ise evlendi.

DİZİLERİ

Düşman Kardeşler

Beni Böyle Sev

Şeref Meselesi

Hayat Şarkısı

8. Gün

Kuzgun

Kırmızı Oda

Fatma

Camdaki Kız

FİLMLERİ

Kedi Özledi

İnanç Odası

Bana Masal Anlatma

Çok Uzak Fazla Yakın

Her Şey Seninle Güzel

Çiçero

İnsanlar İkiye Ayrılır

CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?

"Camdaki Kız", lüks içinde yaşamış ama 'yok sayılmış' bir çocukluktan gelen iç mimar Nalan ile, sert ve yoksul bir çocukluk geçirmiş elektrikçi Hayri'nin aşk hikayesi. Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu'nun terapisini yürüttüğü gerçek bir çiftin hikayesinden uyarlanmıştır. Dizide başrolü ise Burcu Biricik canlandıracak. Camdaki Kız dizisiyle Burcu Biricik, daha önce görülmemiş bir aşk hikayesinin ana karakteri olan Nalan'ı canlandıracak. Başarılı oyuncu, hayatta yaptığı tercihlerle, izleyiciyi aşka yepyeni bir pencereden baktıracak Nalan karakterinde herkesi kendine hayran bırakacak.