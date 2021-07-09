"Camdaki Kız"ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisiyle Alaçatı'da görüntülendi

"Çok Güzel Hareketler 2" programıyla tanınan Hamza Yazıcı, şimdilerde Kanal D'nin bir başka yapımı "Camdaki Kız"ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile Alaçatı'da görüntülendi. İşte detaylar...

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Hamza Yazıcı, ilişkisi hakkında şöyle dedi: "Bana 'Sempatiksin' diye yürüdü. İlk atak ondan geldi. Ben de elimden geleni ardıma koymadım, onun koştuğu kadar koştum." "Çok Güzel Hareketler 2" programıyla tanınan Hamza Yazıcı, şimdilerde Kanal D'nin bir başka yapımı "Camdaki Kız"da da rol alıyor. İki projede birden oynayan Yazıcı'yla hem bu tempoya nasıl ayak uydurduğunu hem de dizideki rolü 'Tako'yu anlattı. Senaryoyu okuduğumda Tako ve Muzo karakterleri beni çok heyecanlandırmıştı. Tako rolünü canlandırmamı istediklerinde de çok mutlu oldum.

Kaynak: Snob Magazin