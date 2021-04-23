'Camdaki Kız' hem ekranın hem de sosyal medyanın birincisi...
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'Camdaki Kız' hem ekranın hem de sosyal medyanın birincisi...

'Camdaki Kız' hem ekranın hem de sosyal medyanın birincisi...
Hürriyet - Haberler | Magazin

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız'ın 22 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelen üçüncü bölümü yine ilgiyle izlendi.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız'ın 22 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelen üçüncü bölümü yine ilgiyle izlendi. Kantar Media'nın verilerine göre AB kategorisinde 11.18 reyting, 22.71 izlenme payı ile ABC1 kategorisinde ise 10.36 reyting 19.70 izlenme payı ile günün en çok izlenen yapım oldu.

Camdaki Kız, sosyal medyanın da kısa sürede gündemine oturdu. Twitter'da #CamdakiKız etiketi Türkiye listesinin ilk sırasında yer aldı. Dizi yayınlandığı süre boyunca da TT de üst sıralardaydı.

Nalan karakterini Burcu Biricik canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi başarılı isimler rol alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.

Camdaki Kız, yeni bölümleri ile her Perşembe Kanal D'de…

Kaynak: Hürriyet

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