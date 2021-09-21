Camdaki Kız Hayri kim? Camdaki Kız yeni oyuncunun gerçek adı nedir? - Haberler
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Camdaki Kız Hayri kim? Camdaki Kız yeni oyuncunun gerçek adı nedir?

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Camdaki Kız Hayri kim? Camdaki Kız yeni oyuncunun gerçek adı nedir?

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'da Nalan'ın hayatını değiştirecek karakter Hayri'nin kim olduğu ortaya çıktı. Camdaki Kız Hayri kim? Camdaki Kız yeni oyuncunun gerçek adı nedir? soruları da yanıt buldu. Bir süredir Erkan Kolçak Köstendil, Cihangir Ceyhan ve Burak Deniz gibi isimler gündeme gelse de Hayri karakterine hayat verecek isim sonunda belli oldu.

Camdaki Kız Hayri kim? Camdaki Kız yeni oyuncunun gerçek adı nedir? sorularının yanıtları merak edilen konular arasında yer aldı. Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Camdaki Kız dizisindeki Hayri karakteri, son bölümde çok kısa bir süre içerisinde arkadan görünmüştü. Bunun ardından Camdaki Kız Hayri kim? Camdaki Kız yeni oyuncunun gerçek adı nedir? sorularının yanıtları araştırıldı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

CAMDAKİ KIZ HAYRİ KİMDİR?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan dizide Hayri karakteri sezon finali fragmanında ilk kez görüntülendi. Gerçek hayat hikayesine dayanan romanda Hayri karakteri Nalan'ın koruması ve şoförü olarak olaya dahil olur. Nalan, eşi Sedat'tan ilgi görmez ve mutsuz bir hayat yaşar. Karnındaki bebeğini de kaybetmesiyle birlikte derin bir depresyona düşer. Tam bu sırada Hayri onun bu halinden istifade ederek ona yakınlaşır. İlgiye aç olan Nalan da bu ilgiye kayıtsız kalmaz. Kitapta Hayri evli ve üç çocuğu olan kaba saba bir adamdır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Fragmanda görünen detaya göre Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterini Cihangir Ceylan canlandıracak. Hayri karakterinin diziye 3-4 bölümden sonra gireceği belirtiliyor.

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