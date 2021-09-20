Camdaki Kız Hayri kim? Camdaki Kız Hayri'nin gerçek hikayesi nedir? Camdaki Kız Hayri2yi kim oynayacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Camdaki Kız dizisindeki Hayri karakteri bilindiği üzere yapımın son bölümüne ait final sahnesinde ekranlara gelmiş yapım sezona bu bölümle ara vermişti. Peki, Camdaki Kız Hayri kim? Camdaki Kız Hayri'yi kim oynayacak? Camdaki Kız Hayri kimdir, kim oynuyor? İşte detaylar haberimizde… Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

CAMDAKİ KIZ HAYRİ KİMDİR?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan dizide Hayri karakteri sezon finali fragmanında ilk kez görüntülendi. Gerçek hayat hikayesine dayanan romanda Hayri karakteri Nalan'ın koruması ve şoförü olarak olaya dahil olur. Nalan, eşi Sedat'tan ilgi görmez ve mutsuz bir hayat yaşar. Karnındaki bebeğini de kaybetmesiyle birlikte derin bir depresyona düşer. Tam bu sırada Hayri onun bu halinden istifade ederek ona yakınlaşır. İlgiye aç olan Nalan da bu ilgiye kayıtsız kalmaz. Kitapta Hayri evli ve üç çocuğu olan kaba saba bir adamdır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

CAMDAKİ KIZ HAYRİ'Yİ KİM OYNAYACAK?

Camdaki Kız Hayri rolü için söylentiler ve iddialar söz konusu ancak şimdilik bunları doğrulayan herhangi bir kaynak yok.Hayri'yi, uzun süredir görüşme halinde olunan Cihangir Ceyhan'ın canlandırması konusunda anlaşma sağlandığı iddia edildi. Hayri karakterinin diziye 3-4 bölümden sonra gireceği belirtiliyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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