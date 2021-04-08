Camdaki Kız Gülcihan kimdir? Camdaki Kız Gülcihan karakterini kim canlandırıyor? Devrim Yakut kimdir?

Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız izleyicilerle buluştu. Dizi izleyicilerden tam not alırken Gülcihan karakteri merak edildi. Peki, Camdaki Kız Gülcihan karakterini kim canlandırıyor? Devrim Yakut kimdir? Camdaki Kız Gülcihan kimdir?

Diziseverlerin meraka beklediği Camdaki Kız dizisi ekrana geldi ve ilk bölümü ile heyecan yarattı. Dizinin karakterleri hakkında detaylı araştırmalar yapılırken Camdaki Kız Gülcihan kimdir, Camdaki Kız Gülcihan karakterini kim canlandırıyor, Devrim Yakut kimdir, merak edildi.

CAMDAKİ KIZ GÜLCİHAN KİMDİR?

Camdaki Kız Gülcihan karakterini Devrim Yakut canlandırmaktadır.

Gülcihan, Rafet Koroğlu'nun karısıdır. Büyük bir aşiret reisinin kızı olduğu için kendine çok güvenen, güçlü bir kadınken Rafet'le olan evliliğinde zamanla pasif, Rafet'ten korkan, başarısızlık hissiyle mücadele etmek zorunda kalan bir kadına dönüşmüştür. En kıymetlisi oğlu Sedat'tır. Sedat'ı çocukluğundan beri el bebek gül bebek yetiştirmiş ama ortaya çıkan sonuç karşısında hep Rafet tarafından beğenilmediği için, yine kendini suçlu hissetmektedir.

DEVRİM YAKUT KİMDİR?

Doğum tarihi: 27 Mayıs 1968

Kaç yaşında: 52yaşında

Nereli: Ankara

Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nden 1992 yılında mezun oldu. DTCF Tiyatro Bölümü'nde önce tiyatro kuramları, sonra da oyunculuk eğitimi aldı. 1994 yılında Adana Devlet Tiyatrosu kadrosuna oyuncu olarak katıldı ve 2003 yılına dek burada görev aldı. Kuruculuğunda bulunduğu Adana Tiyatro Atölyesi'nde çalıştı. Bu kurumda oyunculuğun yanı sıra yapımcı ve eğitmen olarak da görev yaptı. 2003 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na atandı. 2005 yılından bu yana Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nde Temel oyunculuk dersleri vermektedir. 2007'de Ankara Devlet Tiyatrosu müdür yardımcılığı, 2007-2008 yılarında Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 2006-2007 tiyatro sezonunda Kocasını Pişiren Kadın oyunu ile Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu'na misafir oyuncu olarak katılmıştır. Bir dönem Bahçeşehir Üniversitesi'nde Yüksek Lisans programında ve Das Das Akademi'de de oyunculuk dersleri vermiştir.2016 yılında Devlet Tiyatroları'ndan emekli olmuştur.