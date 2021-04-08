Camdaki Kız Döndü kimdir? Camdaki Kız Döndü karakterini kim canlandırıyor? Feri Baycu Güler kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Camdaki Kız Döndü kimdir? Camdaki Kız Döndü karakterini kim canlandırıyor? Feri Baycu Güler kimdir?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Camdaki Kız Döndü kimdir? Camdaki Kız Döndü karakterini kim canlandırıyor? Feri Baycu Güler kimdir?

Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız izleyicilerle buluştu. Dizi izleyicilerden tam not alırken Döndü karakteri merak edildi. Peki, Camdaki Kız Döndü karakterini kim canlandırıyor? Feri Baycu Güler kimdir? Camdaki Kız Döndü kimdir?

Diziseverlerin meraka beklediği Camdaki Kız dizisi ekrana geldi ve ilk bölümü ile heyecan yarattı. Dizinin karakterleri hakkında detaylı araştırmalar yapılırken Camdaki Kız Döndü kimdir, Camdaki Kız Döndü karakterini kim canlandırıyor, Feri Baycu Güler kimdir, merak edildi.

CAMDAKİ KIZ DÖNDÜ KİMDİR?

Camdaki Kız Döndü karakterini Feri Baycu Güler canlandırmaktadır.

Koroğlu köşkünün tek hizmetçisidir. Gülcihan'ın hemşerisidir. Gülcihan'ı genç kızlık zamanlarından beri tanımaktadır. Neşeli, eğlenceli, hoş sohbet, komik bir kadındır. Her durum ve insan için her zaman bir tespiti vardır. Dedikodu yapmayı çok sever.

FERİ BAYCU GÜLER KİMDİR?

Feri Baycu Güler, 1976 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Aşkın Halleri dizisi ile yaşamış; Altınsoylar, Çifte Saadet ve Erkenci Kuş dizilerinde rol almıştır. Tiyatro hayatını da sürdüren Feri Güler bir yandan yapımcılık yaparken öte yandan, Mamart Tiyatro'nun genel sanat yönetmenliğini yapmaktadır. Bunun yanı sıra en son rol aldığı oyunlar; Nereye Gitti Bütün Çiçekler? Ve Tartuffe'dür.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Murat Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Şenol Güneş Yılmaz Vural Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Camdaki Kız Döndü kimdir? Camdaki Kız Döndü karakterini kim canlandırıyor? Feri Baycu Güler kimdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 18:38:49. #1.15#
title