Camdaki Kız Döndü kimdir? Camdaki Kız Döndü karakterini kim canlandırıyor? Feri Baycu Güler kimdir?

Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız izleyicilerle buluştu. Dizi izleyicilerden tam not alırken Döndü karakteri merak edildi. Peki, Camdaki Kız Döndü karakterini kim canlandırıyor? Feri Baycu Güler kimdir? Camdaki Kız Döndü kimdir?

Diziseverlerin meraka beklediği Camdaki Kız dizisi ekrana geldi ve ilk bölümü ile heyecan yarattı. Dizinin karakterleri hakkında detaylı araştırmalar yapılırken Camdaki Kız Döndü kimdir, Camdaki Kız Döndü karakterini kim canlandırıyor, Feri Baycu Güler kimdir, merak edildi.

CAMDAKİ KIZ DÖNDÜ KİMDİR?

Camdaki Kız Döndü karakterini Feri Baycu Güler canlandırmaktadır.

Koroğlu köşkünün tek hizmetçisidir. Gülcihan'ın hemşerisidir. Gülcihan'ı genç kızlık zamanlarından beri tanımaktadır. Neşeli, eğlenceli, hoş sohbet, komik bir kadındır. Her durum ve insan için her zaman bir tespiti vardır. Dedikodu yapmayı çok sever.

FERİ BAYCU GÜLER KİMDİR?

Feri Baycu Güler, 1976 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Aşkın Halleri dizisi ile yaşamış; Altınsoylar, Çifte Saadet ve Erkenci Kuş dizilerinde rol almıştır. Tiyatro hayatını da sürdüren Feri Güler bir yandan yapımcılık yaparken öte yandan, Mamart Tiyatro'nun genel sanat yönetmenliğini yapmaktadır. Bunun yanı sıra en son rol aldığı oyunlar; Nereye Gitti Bütün Çiçekler? Ve Tartuffe'dür.