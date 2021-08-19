'Camdaki Kız'da 2. sezon başlıyor
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'Camdaki Kız'da 2. sezon başlıyor

'Camdaki Kız'da 2. sezon başlıyor
Hürriyet - Haberler | Magazin

Yayınlandığı ilk günden itibaren ekrana damgasını vuran, her bölümü çok ses getiren, reytingin zirvesinden inmeyen dizinin ekibi, izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor.

Yayınlandığı ilk günden itibaren ekrana damgasını vuran, her bölümü çok ses getiren, reytingin zirvesinden inmeyen dizinin ekibi, izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor.

Nalan ile Sedat'ın masalsı düğünüyle sezona veda eden dizi, yeni bölümlerinde de güçlü hikayesi ve benzersiz ekibi ile ekran yolculuğuna kaldığı yerden devam edecek.

Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan, Tamer Levent, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Feri Baycu Güler, Nihal Menzil, Hamza Yazıcı ve Selma Ergeç gibi başarılı isimleri bir araya getiren "Camdaki Kız", yeni sezonda oyuncu kadrosuyla da izleyicileri şaşırtacak.

Kaynak: Hürriyet

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