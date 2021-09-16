Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 11. bölüm saat kaçta? Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nalan ve Sedat düğünlerinin ardından yeni hayatlarına adım atıyorlar. Feride, kızını gönül rahatlığıyla Muzaffer'e emanet eder. Nalan'ın Koroğlu Ailesi'nin evinde ilk günleri bir hayli ürkerek geçer. Sedat'tan uzak kalmak istemeyen Cana, vakit kaybetmeden soluğu Sedat ve Nalan'ın arkadaş buluşmasında alır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Sedat ve Nalan ise düğün sonrası Feride ve Adil'i ziyaret ederler. Bu ziyaret hem Nalan için hem de Sedat için hiç iyi sonuçlanmaz. Feride'nin baskıları Sedat'ı da etkisi altına alır. Nalan, Feride'nin Sedat'la konuşmasını duyunca adeta yıkılır.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nalan yeni hayatına alışmaya çalışırken Koroğlu ailesi de yeni olaylarla sarsılır. Muzo ise çoktan evden ayrılmanın kararını vermiştir.

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