Camdaki Kız canlı izle! Kanal D Camdaki Kız yeni sezon 18. bölüm canlı izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak?

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CAMDAKİ KIZ CANLI İZLE!

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız 18. Bölüm Fragmanı - 3 yayında! Muzo, Nalan'a Sedat hakkındaki gerçekleri anlatıyor!

Sedat'ın ortadan kaybolmasının ardından Rafet, Feride ile Nalan'ın yanında olduklarına dair bir konuşma yapar. Ancak Feride yine Rafet'e ters bir cevap verir. Sedat ise kendi hisselerini Cavit'e vererek yeni bir hayat kurmayı planlar. Cana ile bu düşüncelerini paylaşır. Cana'nın ise çok başka problemleri vardır.

Muzo'nun artık duruma el atması gerekir ve önce Cavit'in yanına gider. Sonrasında iseNalan'a gerçekleri anlatmaya karar verir.

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'De!

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız 28 Ekim Perşembe günü yayınlanan 17. bölümünde Rafet, Sedat ve Cana'nın görüntülerinin ardından Sedat'a nasıl bir ceza verecek?

Gülcihan ve Rafet'in evliliklerinin 35. yıl kutlamasında yayınlanan görüntüler, Rafet'in fenalaşmasına ve Koroğlu konağının iyice karışmasına neden olur. Sedat, Cana ile görüntülerini yayınlatanın Selen olduğunu düşünür. Rafet, görüntüleri izlemenin ardından soluğu Cana'nın evinde alır. Cana'ya haddini bildirmek isteyen Rafet, Cana'yı kızını örnek vererek uyarıyor. Rafet'in karşısında utanan Cana, Nalan'a yaptıkları ihaneti düşünüyor. Bu sırada Cana'yı arayan Sedat babasının orada olduğunu bilmeden rahat rahat konuşuyor. Sonunda Cana bu ilişkiyi bitirme kararını açıklıyor.

Selen'in şirketin başına geçeceğini Levent'e söylemesiyle sırlar ortaya çıkıyor. Levent, görüntüleri kendisinin yayınlattığını itiraf eder. Levent'in kardeşine karşı yaptığı bu hamleye öfkelenen Selen, Rafet'e her şeyi itiraf etmek ister. Ancak Levent'in bebek yalanı tehdidiyle karşı karşıya kalır. Feride, Nalan ve Sedat'ın evliliğini kurtarmak için farklı yollara başvururken, Hayri de aklından Nalan'ı atamaz. Feride ve Adil ile uzun yemeğe çıkan Nalan, geçmişi sorgulamayı bırakmaz ve Feride'ye sorular sorar. Rafet'in şirket geleceği için vereceği kararlar şekillenir, ancak evlatlarını yine bir sürpriz bekler.

Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe 20.00'de Kanal D'de.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Biricik : Nalan İpekoğlu Koroğlu

Feyyaz Şerifoğlu : Sedat Koroğlu

Enis Arıkan : Muzaffer Koroğlu (Muzo)

Selma Ergeç : Selen Koroğlu

Nur Sürer : Feride İpekoğlu

Şerif Erol : Adil İpekoğlu

Devrim Yakut : Gülcihan Koroğlu

Tamer Levent : Rafet Koroğlu

Hande Ataizi : Cana Yalçın

Tuğrul Tülek : Levent

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

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