Camdaki Kız canlı izle! Kanal D Camdaki Kız canlı izle! 6 Mayıs Camdaki Kız 5. bölüm canlı izleme linki!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, bugün izleyici ile buluşacak. Dizide başrolü ise Burcu Biricik canlandırıyor. Peki, Camdaki Kız dizisi ne zaman, saat kaçta başlıyor? Camdaki Kız canlı izle! Kanal D Camdaki Kız canlı izle! 6 Mayıs Camdaki Kız ilk bölüm canlı izleme linki! Camdaki Kız konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Camdaki Kız 5. bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız canlı izle! Kanal D Camdaki Kız canlı izle!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, bugün izleyici ile buluşacak. Dizide başrolü ise Burcu Biricik canlandırıyor. Peki, Camdaki Kız dizisi ne zaman, saat kaçta başlıyor? Camdaki Kız canlı izle! Kanal D Camdaki Kız canlı izle! 6 Mayıs Camdaki Kız ilk bölüm canlı izleme linki! Camdaki Kız konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Camdaki Kız 5. bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız canlı izle! Kanal D Camdaki Kız canlı izle! 6 Mayıs Camdaki Kız 5. bölüm canlı izleme linki! İşte detaylar haberimizde…

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız 29 Nisan Perşembe yayınlanan dördüncü bölümde Koroğlu Ailesi, Sedat'ın fotoğraf krizini çözmek için beklenmeyen bir plan yapıyor.

Gazetelerden Sedat'ın başka bir kadınla görüştüğünü öğrenen Nalan, büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Başından beri Koroğlu ailesine hiç güvenmeyen Feride de çılgına döner. Muzo, Sedat'ın Cana ile fotoğraflarının gazetelerde olduğunu öğrenince Sedat'ı kurtarmakla kurtarmamak arasında kararsız kalır. Muzo Sedat'ı kurtarmak için bir plan yapar. Haberin yayınlanmasıyla Koroğlu Malikânesinde kıyamet kopar. Rafet, aile şerefi ve haysiyeti için, bir an önce bu durumu düzeltmeleri ve Nalan'ın yüzüğü atmasını engellemeleri için herkesi harekete geçirir. Haberi yapanlara ve Sedat'a karşı tüm restini çeken Rafet, herkesi alarma geçirir.

Koroğlu ailesinin kendilerine bir açıklama yapmasını bekleyen Feride, Nalan ve Adil, Rafet'in davetiyle Koroğlu Malikanesine giderler. Bu davette Cana da olacaktır. Rafet Koroğlu'nun yemek davetine gelen Nalan ve ailesi karşılarında Nalan'ı görünce şoke oluyor. Feride'nin beklediği cevabın gelememesine karşılık Koroğlu Ailesi'nde işler iyice karışır. Cana ve ailesinin de katıldığı yemekte tehlikeli anlar yaşanır. Peki Nalan, Cana ile Sedat'ın arasında bir ilişki olduğunu anlayacak mı, yoksa bu yalana inanacak mı?

CAMDAKİ KIZ 4. BÖLÜM İZLE!

CAMDAKİ KIZ 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nalan, Feride'nin vereceği tepkiden korktuğu için annesine gerçeği söyleyemez.

Koroğlu Ailesi basında çıkan fotoğrafın yarattığı krizi henüz çözmüşken, Nalan'ın son anda yüzüğü atması her iki ailede de şok etkisi yaratır. Bu ani kararın nedenini kimse bilmezken, olan biteni kameralardan izlemiş olan Muzo her şeyi anlamıştır. Nalan, Feride'nin vereceği tepkiden korktuğu için annesine gerçeği söyleyemez. Feride ise Sedat'ın Cana'ya aldığı bilekliği bilmediği için, Nalan'ı zorla ayrılık kararından döndürmeye çalışır. Nalan büyük bir aşk acısı yaşarken, neyin gerçek neyin yalan olduğunu anlamaya çalışmaktadır.

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Camdaki Kız 6 Mayıs 2021 Perşembe (Bu akşam) akşamı Kanal D ekranlarında saat 20.00'de başlayacaktır.

CAMDAKİ KIZ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Camdaki Kız 6 Mayıs 2021 Perşembe (Bu akşam) akşamı Kanal D ekranlarında saat 20.00'de başlayacaktır.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Biricik, daha önce görülmemiş bir aşk hikayesini bizlere anlatacak dizinin ana karakteri Nalan'ı canlandıracak. Başarılı oyuncu, hayatta yaptığı tercihlerle, izleyiciyi aşka yepyeni bir pencereden baktıracak Nalan karakterinde herkesi kendine hayran bırakacak. "Neden aşık oluruz? Peki kime aşık oluruz? Aşık olduğumuz kişilerde bizi çeken nedir?" Camdaki Kız, belki de bugüne kadar kendimize hiç sormadığımız bu soruları sordurarak izleyenleri bir iç hesaplaşmayla baş başa bırakacak.

"Camdaki Kız", lüks içinde yaşamış ama 'yok sayılmış' bir çocukluktan gelen iç mimar Nalan ile, sert ve yoksul bir çocukluk geçirmiş elektrikçi Hayri'nin aşk hikayesi. Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu'nun terapisini yürüttüğü gerçek bir çiftin hikayesinden uyarlanmıştır. Dizide başrolü ise Burcu Biricik canlandıracak. Camdaki Kız dizisiyle Burcu Biricik, daha önce görülmemiş bir aşk hikayesinin ana karakteri olan Nalan'ı canlandıracak. Başarılı oyuncu, hayatta yaptığı tercihlerle, izleyiciyi aşka yepyeni bir pencereden baktıracak Nalan karakterinde herkesi kendine hayran bırakacak.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

• Burcu Biricik,

• Devrim Yakut,

• Feri Baycu Güler,

• Feyyaz Şerifoğlu,

• Hamza Yazıcı,

• Hande Ataizi,

• Merve Polat,

• Nihal Menzil,

• Nur Sürer,

• Selma Ergeç,

• Şerif Erol,

• Tamer Levent,

• Tuğrul Tülek Erol

CAMDAKİ KIZ 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!