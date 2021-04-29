Camdaki Kız canlı izle! Kanal D Camdaki Kız canlı izle! 29 Nisan Camdaki Kız 4. bölüm canlı izleme linki!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, bugün izleyici ile buluşacak. Dizide başrolü ise Burcu Biricik canlandırıyor. Peki, Camdaki Kız dizisi ne zaman, saat kaçta başlıyor? Camdaki Kız canlı izle! Kanal D Camdaki Kız canlı izle! 29 Nisan Camdaki Kız ilk bölüm canlı izleme linki! Camdaki Kız konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Camdaki Kız 4. Bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız canlı izle! Kanal D Camdaki Kız canlı izle!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, bugün izleyici ile buluşacak. Dizide başrolü ise Burcu Biricik canlandırıyor. Peki, Camdaki Kız dizisi ne zaman, saat kaçta başlıyor? Camdaki Kız canlı izle! Kanal D Camdaki Kız canlı izle! 29 Nisan Camdaki Kız ilk bölüm canlı izleme linki! Camdaki Kız konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Camdaki Kız 4. Bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız canlı izle! Kanal D Camdaki Kız canlı izle! 29 Nisan Camdaki Kız 4. bölüm canlı izleme linki! İşte detaylar haberimizde…

CAMDAKİ KIZ CANLI İZLE!

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız 22 Nisan Perşembe yayınlanan üçüncü bölümde magazincilerin çektiği fotoğraflar Sedat'ın başına iş açıyor.

Sedat'ın özel dairesinde gördüklerine bir anlam veremeyen Nalan, yaşadıklarını kimseyle paylaşamaz. Bir şeylerin ters gittiğini hisseden Feride çıldırır ve Nalan'ın üzerindeki baskıyı artırır. Nalan'ın, gizli dairesini birine anlatacağı konusunda endişelenen Sedat, Cana'yla buluşur. Cana, Nalan'la konuşup durumu düzeltmesini tembihler. Ancak bu buluşmada bir magazincinin çektiği fotoğraflar, Sedat'a pahalıya mal olacaktır.

Sedat, Nalan'la konuşup, özel dairede gördüklerinin kendisine ait olmadığını anlatır. Nalan, Sedat'a yeniden güven duyar, sevdiği adamla evleneceği için mutludur. Yaklaşan felaketten habersiz olan Sedat, bu sorunu da çözdüğü için rahatlar.

Ancak hiçbir sır sonsuza kadar gizli kalmaz. Fotoğraflar, Koroğlu malikanesinde bomba etkisi yaratır. Selen, Nalan ve ailesi görmeden, fotoğrafların basılmasını engellemeyi başarabilecek midir?

CAMDAKİ KIZ 3. BÖLÜM İZLE!

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Camdaki Kız 29 Nisan 2021 Perşembe (Bu akşam) akşamı Kanal D ekranlarında saat 20.00'de başlayacaktır.

CAMDAKİ KIZ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Camdaki Kız 29 Nisan 2021 Perşembe (Bu akşam) akşamı Kanal D ekranlarında saat 20.00'de başlayacaktır.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Biricik, daha önce görülmemiş bir aşk hikayesini bizlere anlatacak dizinin ana karakteri Nalan'ı canlandıracak. Başarılı oyuncu, hayatta yaptığı tercihlerle, izleyiciyi aşka yepyeni bir pencereden baktıracak Nalan karakterinde herkesi kendine hayran bırakacak. "Neden aşık oluruz? Peki kime aşık oluruz? Aşık olduğumuz kişilerde bizi çeken nedir?" Camdaki Kız, belki de bugüne kadar kendimize hiç sormadığımız bu soruları sordurarak izleyenleri bir iç hesaplaşmayla baş başa bırakacak.

"Camdaki Kız", lüks içinde yaşamış ama 'yok sayılmış' bir çocukluktan gelen iç mimar Nalan ile, sert ve yoksul bir çocukluk geçirmiş elektrikçi Hayri'nin aşk hikayesi. Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu'nun terapisini yürüttüğü gerçek bir çiftin hikayesinden uyarlanmıştır. Dizide başrolü ise Burcu Biricik canlandıracak. Camdaki Kız dizisiyle Burcu Biricik, daha önce görülmemiş bir aşk hikayesinin ana karakteri olan Nalan'ı canlandıracak. Başarılı oyuncu, hayatta yaptığı tercihlerle, izleyiciyi aşka yepyeni bir pencereden baktıracak Nalan karakterinde herkesi kendine hayran bırakacak.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

• Burcu Biricik,

• Devrim Yakut,

• Feri Baycu Güler,

• Feyyaz Şerifoğlu,

• Hamza Yazıcı,

• Hande Ataizi,

• Merve Polat,

• Nihal Menzil,

• Nur Sürer,

• Selma Ergeç,

• Şerif Erol,

• Tamer Levent,

• Tuğrul Tülek Erol

CAMDAKİ KIZ CANLI İZLE!

CAMDAKİ KIZ 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!