Camdaki Kız canlı izle! Kanal D Camdaki Kız 31. yeni bölüm canlı izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak?

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CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cana'yı bodruma hapseden Feride ona dersini vermekte kararlıdır. Bebek haberine karşın Sedat'la arasındaki mesafeyi hisseden Nalan ise bu durumdan huzursuzdur. Cana'nın Sedat'a attığı mesajı görmesi huzursuzluğunu pekiştirir. Cavit, aldığı yeni kararla Gülcihan'ı şaşırtırken, Muzo'nun üzüntüsünü hafifletmek isteyen Selen işe koyulur.

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CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız 10 Şubat Perşembe akşamı yayınlanan 30. Bölümde Nalan, Hayri'nin dinlettiği şarkıda kendini buldu!

Nalan, yaşadığı onca üzücü olaydan sonra kendisini oldukça yalnız hisseder. Hayri'nin arabada açtığı şarkıda kendisini bulan Nalan, şarkıyı dinlemek ister. Odasının camında şarkıyı dinleyen Nalan, Hayri'nin dikkatini çeker. Hayri, Nalan'ın Müslüm Gürses dinlediğini duyunca oldukça şaşırır. Tam sevinerek Nalan'a bakan Hayri, sevdiği kadının hamile olduğunu haberini alınca adeta yıkılır.

Camdaki Kız yeni bölümleriyle perşembe 20.00'de Kanal D'de!

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Biricik : Nalan İpekoğlu Koroğlu

Feyyaz Şerifoğlu : Sedat Koroğlu

Enis Arıkan : Muzaffer Koroğlu (Muzo)

Selma Ergeç : Selen Koroğlu

Nur Sürer : Feride İpekoğlu

Şerif Erol : Adil İpekoğlu

Devrim Yakut : Gülcihan Koroğlu

Tamer Levent : Rafet Koroğlu

Hande Ataizi : Cana Yalçın

Tuğrul Tülek : Levent

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

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