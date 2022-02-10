Camdaki Kız canlı izle! Kanal D Camdaki Kız 30. yeni bölüm canlı izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak?

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CAMDAKİ KIZ CANLI İZLE!

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız 30. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Sedat'ın tutuklu olarak yargılanmasına karar veriliyor!

Mahkeme Koroğlu ailesi için kötü sonuçlanır. Sedat'ın tutuklu olarak yargılanmasına karar verilirken Nalan ise hamileliğinin getirdikleriyle uğraşır. Öte yandan Hayri'nin Nalan'a olan duyguları her geçen gün artmaktadır.

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizi 29. Bölümde Sedat, inşaatta yaşanan kazada bir işçinin hayatını kaybetmesiyle tutuklanma haberiyle sarsılıyor. 3 Şubat Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 29. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 29. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Nalan, hamile olduğunu Sedat'a söylüyor. Sedat, baba olacağını duyunca ne yapacak?

Sedat'ın tutuklu yargılanma ihtimalini öğrenen Nalan, gözyaşlarıyla Sedat'ın yanında oluyor. Nalan, Sedat'ın başına gelenleri öğrenince ne yapacağını şaşırıyor. Sedat'ın şehir dışına gitmesine karar veren Rafet, kimsenin Sedat'ın ne gideceğini bilmesini istemez. Nalan, Sedat'ı gözyaşlarıyla gönderir. Sedat'ın tutuklu yargılanma ihtimalini öğrenen Nalan, aynı anda hamile olduğu haberini alır. Ancak, Sedat'ın hapse girme olayının şokuyla Nalan, hamile olduğunu kimseye söyleyemez. Feride'nin sonuçları öğrenmek istemesine karşı Nalan, yine sessizliğini korur.

Sedat'ın hapse girmemesi için evrakların başka birinin adına değiştirilmesi gerekir. Rafet, avukatın bir isim belirlemesi için kendisini kötü hissetse de birini seçecektir. Koroğlu soyadından olmayacak fakat aileye yakın bir Sedat'ın yerine hapse girecek. Rafet, kimi seçecek? Sedat, tutuklanacağını düşünerek apar topar Derviş'in mekanından ayrılmaya karar verir. Nalan ise Sedat'ın yurt dışına gideceğini öğrenince soluğu Sedat'ın yanında alıyor ve hamile olduğunu söylüyor. Sedat nasıl tepki verecek?

Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Biricik : Nalan İpekoğlu Koroğlu

Feyyaz Şerifoğlu : Sedat Koroğlu

Enis Arıkan : Muzaffer Koroğlu (Muzo)

Selma Ergeç : Selen Koroğlu

Nur Sürer : Feride İpekoğlu

Şerif Erol : Adil İpekoğlu

Devrim Yakut : Gülcihan Koroğlu

Tamer Levent : Rafet Koroğlu

Hande Ataizi : Cana Yalçın

Tuğrul Tülek : Levent

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

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