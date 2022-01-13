Camdaki Kız bu akşam yok mu? Camdaki Kız bu hafta yok mu, neden yayınlanmıyor?

Camdaki Kız bu akşam yok mu? sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer almakta. Kanal D ekranlarında her hafta Perşembe günü ekranlara gelen Camdanki dizisinin bugün yeni bölümünü yayınlamayacak olması nedeniyle şimdiden konuyka ilgili araştırmalar başladı.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Camdaki Kız dizisi bu hafta yeni bölümü ile ekrana gelmeyecek. Yılbaşı tatili nedeni ile her sene diziler genellikle bir bölüm veya iki bölüm ara veriyor. Dizinin yeni bölümün ve fragmanın ne zaman yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı. 20 Ocak Perşembe günü yeni bölümün yayınlanması bekleniyor.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Alper ile buluşan Nalan, beklenmedik bir şantajla karşı karşıya kalır. Alper'in Nalan'dan para istediğini öğrenen Feride ise duruma el atmakta gecikmez. Hayri'nin Rafet'e yaptığı ziyaret, Muzo'ya Melisa ile ilgili söylediği yalanı itiraf etmekten başka çare tanımaz. Bu sırada Cana ile buluşan Melisa ise, yeni müttefikinin de etkisiyle Muzo'dan vazgeçmemeye karar verir.

Melisa ile ilgili yalanı tüm ev halkı öğrenirken, Gülcihan da Selen'in hamile olmadığı gerçeğiyle yüzleşir. Melisa ve Sedat'ın videosunu izleyen Nalan'ı gören Sedat ne yapacağını bilemez.

CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM YOK MU?

Dizi bu akşam ekranlarda yer almayacak. Yapımın yılbaşı tatili nedeniyle çekimlerine ara verdiği bilinirken bu noktada önümüzdeki hafta 20 Ocak tarihinde yeni bölümünü yayınlaması bekleniyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Asi

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Jurassic World: Yıkılmış Krallık

22:30 Camdaki Kız

01:45 Yabancı Sinema Jurassic World: Yıkılmış Krallık

03:30 Gelinim Mutfakta

05:30 Küçük Ağa

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