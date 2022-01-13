Camdaki Kız bu akşam var mı, yok mu? Camdaki Kız neden yok, yeni bölüm ne zaman? 13 Ocak Kanal D yayın akışı!
Kanal D ekranlarının ilk günden itibaren büyük merakla takip edilen yapımı olan Camdaki Kız bu akşam var mı, yok mu araştırılıyor. Camdaki Kız yeni bölümünü araştıranlar 13 Ocak 2022 Kanal D yayın akışını araştırıyor. Perşembe günleri yayınlanan roman uyarlaması dizisi bu hafta ekranlara gelmeyecek oluşu nedeniyle "Camdaki Kız bu akşam var mı, yok mu, bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları araştırılmakta. Camdaki Kız neden yok, yeni bölüm ne zaman?
Camdaki Kız bu akşam var mı, yok mu? sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer almakta. Kanal D ekranlarında her hafta Perşembe günü ekranlara gelen Camdanki dizisinin bugün yeni bölümünü yayınlamayacak olması nedeniyle şimdiden konuyka ilgili araştırmalar başladı.
Camdaki Kız dizisi bu hafta yeni bölümü ile ekrana gelmeyecek. Yılbaşı tatili nedeni ile her sene diziler genellikle bir bölüm veya iki bölüm ara veriyor. Dizinin yeni bölümün ve fragmanın ne zaman yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı. 20 Ocak Perşembe günü yeni bölümün yayınlanması bekleniyor.
Alper ile buluşan Nalan, beklenmedik bir şantajla karşı karşıya kalır. Alper'in Nalan'dan para istediğini öğrenen Feride ise duruma el atmakta gecikmez. Hayri'nin Rafet'e yaptığı ziyaret, Muzo'ya Melisa ile ilgili söylediği yalanı itiraf etmekten başka çare tanımaz. Bu sırada Cana ile buluşan Melisa ise, yeni müttefikinin de etkisiyle Muzo'dan vazgeçmemeye karar verir.
Melisa ile ilgili yalanı tüm ev halkı öğrenirken, Gülcihan da Selen'in hamile olmadığı gerçeğiyle yüzleşir. Melisa ve Sedat'ın videosunu izleyen Nalan'ı gören Sedat ne yapacağını bilemez.
Dizi bu akşam ekranlarda yer almayacak. Yapımın yılbaşı tatili nedeniyle çekimlerine ara verdiği bilinirken bu noktada önümüzdeki hafta 20 Ocak tarihinde yeni bölümünü yayınlaması bekleniyor.
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Asi
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Jurassic World: Yıkılmış Krallık
22:30 Camdaki Kız
01:45 Yabancı Sinema Jurassic World: Yıkılmış Krallık
03:30 Gelinim Mutfakta
05:30 Küçük Ağa
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