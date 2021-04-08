Camdaki Kız Billur kimdir? Camdaki Kız Billur karakterini kim canlandırıyor? Merve Polat kimdir?
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Camdaki Kız Billur kimdir? Camdaki Kız Billur karakterini kim canlandırıyor? Merve Polat kimdir?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Camdaki Kız Billur kimdir? Camdaki Kız Billur karakterini kim canlandırıyor? Merve Polat kimdir?

Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız izleyicilerle buluştu. Dizi izleyicilerden tam not alırken Billur karakteri merak edildi. Peki, Camdaki Kız Billur karakterini kim canlandırıyor? Merve Polat kimdir? Camdaki Kız Billur kimdir?

Diziseverlerin merakla beklediği Camdaki Kız dizisi ekrana geldi ve ilk bölümü ile heyecan yarattı. Dizinin karakterleri hakkında detaylı araştırmalar yapılırken Camdaki Kız Billur kimdir, Camdaki Kız Billur karakterini kim canlandırıyor, Merve Polat kimdir, merak edildi.

CAMDAKİ KIZ BİLLUR KİMDİR?

Camdaki Kız Billur karakterini Merve Polat canlandırmaktadır.

MERVE POLAT KİMDİR?

Doğum tarihi: 20 Aralık 1990

Kaç yaşında: 30yaşında

Nereli:İstanbul

Merve Polatİstanbul'da doğup büyümüştür. Genç oyuncu 1990'da dünyaya geldi. Küçük yaştan beri oyunculuk mesleğine ilgi duyduğunu söyleyen Merve Polat, Marmara Üniversitesi'nde tarih okuduktan sonra Yüksek Lisansını ise Kadir Has Üniversitesinin Film ve Drama bölümünde gerçekleştirmiştir. Merve Polat Camdaki Kız Billur karakterini canlandırmaktadır.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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