Camdaki Kız 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D Camdaki Kız 6. bölüm izle, son (6.) bölüm full izle!

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CAMDAKİ KIZ 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sedat ve Nalan'ın el ele tutuştuğu görüntülerin televizyonda yayınlanmasıyla, Feride, Nalan'ın hayatını yeniden zindan etmeye başlar. Rafet ise, Sedat ve Nalan ilişkisinin sorunsuz devam etmesinden ötürü oldukça mutludur. Bu yüzden Nalan'ı Koroğlu ailesinin namına yaraşır bir düğün alışverişine götürmeye karar verir.Gülcihan, ailesine karşı oldukça cimri olan Rafet'in Nalan'a çok pahalı bir hediye verdiğini öğrenir. Bu durum Gülcihan'ı çileden çıkarır ve sonunda öfkesi ona çok büyük bir hata yaptırır. Diğer yandan Sedat, Nalan'la ilgili her şeyi yoluna soktuğunu düşündüğü için, yeniden çapkınlığa döner. Ama hiç beklemediği bir kişi, onu büyük bir hatanın eşiğinden çevirecektir.

Nalan kendisini aşkın büyüsüne kaptırmışken, babasının da desteğiyle, Feride'den gizlice Sedat'la buluşmaya karar verir. Bu buluşmada, hayatının en mutlu anını yaşar. Ancak onu bekleyen büyük tehlikenin henüz farkında değildir.

CAMDAKİ KIZ 6. BÖLÜM FULL İZLE

CAMDAKİ KIZ 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?