Camdaki Kız 6. bölüm fragman izle! Kanal D Camdaki Kız 5. bölüm full izle!

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Her Perşembe 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız 2. bölüm 6. fragman izle! Camdaki Camdaki Kız Muzo kim? Camdaki Kızın hastalığı ne? Camdaki Kız 6. bölüm fragman izle! Kanal D Camdaki Kız 5. bölüm full izle!

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Olayların ortaya çıkmasından sonra babası Rafet'in gazabından kurtulamayan Sedat can havliyle işleri düzeltmeye çalışır.

Önce Cana'nın kapısını çalıp bir an önce kaçıp gitmelerini gerektiğini söyler. Ancak Cana'dan aldığı yanıt Sedat için hayal kırıklığıdır. Diğer taraftan Nalan da yaşadığı şeyler karşısında endişeli ve kararsızdır. Sedat ise öfkesinin kurbanı olur.

Sinirli bir şekilde araba kullanırken gerektiğinden fazla hız yaptığından kaza geçirir. Sedat'ın kaza haberini alan tüm ailesi ise yastadır. Vicdan azabı çeken Cana da hastaneye gelir. Herkes Sedat'tan gelecek güzel haberi beklemektedir. Nalan da dahil olmak üzere. Ancak gelen bir haber tüm yaşanacakları temelinden sarsacaktır. Sedat'a ne olacak?

CAMDAKİ KIZ 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE