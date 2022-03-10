Camdaki Kız 34. yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız hangi kanalda, saat kaçta, hangi gün?

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CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nalan, Alp'in Cana ve Sedat ile ilgili söylediklerinden sonra Sedat'a hesap sormak için soluğu otelde alır. Nalan ve bebek için endişelenen Feride, Alp'e gözdağı vermek üzere onu ofisinde ziyaret eder. Bu görüşmeden sonra Feride'nin Sedat için başka planları olacaktır. Otel için yaptığı çalışmaları çok beğenilen Pera, Muzo ile bir kahve içmeyi başarır. Rafet, Pervin'in hediyesinden sonra geçmişin acı-tatlı hatıralarına savrulur.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bebeğini kaybetme korkusuyla hastaneye götürülen Nalan, kötü haberi doktorundan alır. Yaşanılan kayıp, hem Koroğlu ailesini hem de İpekoğlu ailesini derinden yaralar. Yaşananların gerçek nedenini öğrenen Rafet, Sedat'tan ve Alp'ten hesap sorar, Feride'nin ise aklında başka planları vardır. Nalan'ın yaşadığı acı, Hayri'yle arasındaki yakınlığın artmasına neden olacaktır.

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