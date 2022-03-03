Camdaki Kız 33. yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız hangi kanalda, saat kaçta, hangi gün?

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CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tüm cesaretiyle Cana'nın karşısına çıkan Nalan, Sedat'la Cana arasında geçenleri öğrenmeye ve aralarında ne varsa sonlandırmaya kararlıdır. Sedat, gerçeklerin ortaya çıkmaması ve Nalan'ı kaybetmemek için elinden geleni yapacaktır, Alp'in anlatacakları tüm planlarını bozar. Billur ile yediği bir akşam yemeğine Hayri'yi de davet eden Nalan, kendisini onunla içten bir şekilde dertleşirken bulur ve bu paylaşımın etkisini üstünden atamaz. Hayri ise bu yemeğin mutluluğunu ve hüznünü aynı anda yaşar.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nalan, Alp'in Cana ve Sedat ile ilgili söylediklerinden sonra Sedat'a hesap sormak için soluğu otelde alır. Nalan ve bebek için endişelenen Feride, Alp'e gözdağı vermek üzere onu ofisinde ziyaret eder. Bu görüşmeden sonra Feride'nin Sedat için başka planları olacaktır. Otel için yaptığı çalışmaları çok beğenilen Pera, Muzo ile bir kahve içmeyi başarır. Rafet, Pervin'in hediyesinden sonra geçmişin acı-tatlı hatıralarına savrulur.

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