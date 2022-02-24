Camdaki Kız 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak?
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Kanal D'nin sevilen dizilerinden olan Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Camdaki Kız'ın merakla beklenen dizi fragmanını herkes aratıyor. Yeni bölümün ilk fragmanı yayınlandı. Peki, yeni bölümde neler olacak? Camdaki Kız son bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölüm izle! Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız 33. Bölüm fragmanı izle!
Yayınlandığı her akşam reyting oranlarıyla zirvede yer alan Kanal D'nin sevilen dizilerinden olan Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Camdaki Kız'ın merakla beklenen dizi fragmanını herkes aratıyor. Yeni bölümün ilk fragmanı yayınlandı. Peki, yeni bölümde neler olacak? Camdaki Kız son bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölüm izle! Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız 33. Bölüm fragmanı izle! Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
Nalan, Sedat'la olan evliliğini bitirme kararı alıyor!
Cana ile olan olaylar iyiden iyiye içinden çıkılma bir hal almıştır. Feride gerçekleri Nalan'dan saklamaya çalışsa bile bunda başarılı olamaz. Nalan, Alp ile görüşür ve ondan duydukları şok etkisi yaratır.
Hayri ve Nalan arasındaki samimiyet de artmaya başlamıştır. Hayri Nalan'a bir hediye verir.
Camdaki Kız 33. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.
- Burcu Biricik : Nalan İpekoğlu Koroğlu
- Feyyaz Şerifoğlu : Sedat Koroğlu
- Enis Arıkan : Muzaffer Koroğlu (Muzo)
- Selma Ergeç : Selen Koroğlu
- Nur Sürer : Feride İpekoğlu
- Şerif Erol : Adil İpekoğlu
- Devrim Yakut : Gülcihan Koroğlu
- Tamer Levent : Rafet Koroğlu
- Hande Ataizi : Cana Yalçın
- Tuğrul Tülek : Levent