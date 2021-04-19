Camdaki Kız 3. bölüm fragmanı yayımlandı! Camdaki Kız 3. bölüm 2. fragmanı - Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Camdaki Kız 3. bölüm fragmanı yayımlandı! Camdaki Kız 3. bölüm 2. fragmanı - Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle

Camdaki Kız 3. bölüm fragmanı yayımlandı! Camdaki Kız 3. bölüm 2. fragmanı - Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

Camdaki Kız 3. bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız dizisinin 2. bölümün ardından Camdaki Kız 3. bölüm fragmanı da yayınlandı. KanalD'de yayınlanan Camdaki Kız 3. bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız son bölüm özeti! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak? KanalD Camdaki Kız yeni bölümü fragmanı izle!

Camdaki Kız dizisinin yeni fragmanı yayınlandı! Ünlü oyuncu Enis Arıkan kadroya dahil oluyor
Camdaki Kız dizisinin yeni fragmanı yayınlandı! Ünlü oyuncu Enis Arıkan kadroya dahil oluyor

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, yakında izleyici ile buluşacak. Dizide başrolü ise Burcu Biricik canlandıracak. Peki, Camdaki Kız dizisi ne zaman, saat kaçta başlıyor, hangi kanalda? Camdaki Kız konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

CAMDAKİ KIZ İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışan Nalan, yumuşak huylu, zeki, sıcakkanlı ve dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğudur. Hayatını varlık, ilgi, alaka içinde geçirmiş, en iyi okullardan dereceyle mezun olmuş olan Nalan'ın, herkesten sakladığı bir sırrı vardır...

Diğer yandan Nalan'ın çalıştığı şirketin genç veliahtı Sedat, kendisinden yaşça büyük ve evli bir kadın olan, sosyetik güzel Cana ile uzun yıllardır yasak bir ilişki yaşamaktadır. Şirketin sahibi ve Sedat'ın babası olan Rafet Koroğlu, yıllarca didinip kurduğu Koroğlu imparatorluğunun itibarının, şımarık oğlu Sedat tarafından lekelenmesine izin vermeyecektir. Rafet, Sedat'ı Cana'dan ayırmak için, onu zorla başka biriyle evlendirmeye karar verir.

Ve kader çarkı döner... Sedat ile Nalan'ın yolları kesişir. Hayatı boyunca kendisini babasına ispatlayamamış olan Sedat'ın tek çaresi, daha önce hiç tanımadığı Nalan'la evlenmektir. Peki Sedat, Nalan'ın hayallerindeki "kurtarıcı prens" midir?

Çocukluklarından yaralı olan bu ikili kavuşup masallardaki gibi bir aşk yaşayabilecek midir? Yoksa onları bugüne kadar hiç hayal etmedikleri bir karanlık mı beklemektedir?

CAMDAKİ KIZ 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Yıldırım Akbulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Nur Sürer Acun Ilıcalı Mustafa Üstündağ
Spor Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Camdaki Kız 3. bölüm fragmanı yayımlandı! Camdaki Kız 3. bölüm 2. fragmanı - Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 15:05:06. #1.14#

title