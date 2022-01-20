Camdaki Kız 27. bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak?

Kanal D'nin başarılı yapımı Camdaki Kız yeni sezonda da ilgi gören yapımlar arasında yer almaya devam ediyor. Camdaki Kız dizisini yakından takip edenler son dönemde yeni bölüm fragmanını araştırmaktadır. 20 Ocak 2022 tarihinde yeni bölüm yayınlanacak. Peki, Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak? Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız 27. bölüm fragmanı izle! Kanal D Camdaki Kız fragmanı izle! Camdaki Kız 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız hangi gün, ne zaman, saat kaçta?

Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız yeni sezonunda da izleyiciyi ekranların önünde kilitlemeye devam ediyor.20 Ocak 2022 Perşembe Camdaki Kız fragmanı Son bölümün sonunda yayınlanan fragman büyük ses getirirken izleyemeyen, kaçıranlar internette fragman ile ilgili arama yapmakta. Vatandaşlar internette en çok "Camdaki Kız yeni bolum fragmanı izle! 20 Ocak 2022 Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız 27. bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak?" gibi soru ve konuları araştırmakta. Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanı ve daha birçok bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz. 20 Ocak 2022 Perşembe Camdaki Kız fragmanı izle! Detaylar haberimizdedir…

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cana'nın yaptığı sürpriz ziyaret Feride'nin hiç hoşuna gitmez. Adil, Cana'nın gelişiyle Feride'nin öfkesinden payını alır. Feride, Nalan'a annelik dersi vermek için yeni bir plan hazırlar. Nalan ise öğrendiği gerçeklerden sonra oldukça yalnız hisseder. Sedat, Melisa'dan kurtulmak için Cavit'in şirkete ortak olmasını sağlar ancak planı düşündüğü gibi ilerlemez. Melisa'nın tehdidiyle Cana'ya sığınan Sedat, bu işi Cana'nın çözeceğine inanır.

Nalan, Feride'nin acımasız cezalarıyla karşı kalırken bir yandan da Muzo ve Melisa'yı barıştırmaya çalışır. Ancak Muzo, bu olayı bitirme kararı alır. Çünkü Hayri Melisa'yı öğrenmiştir ve Koroğlu Ailesi'nin de bu yalanı öğrenmesi an meselesidir. Melisa, bu oyunun devam etmesi için başta Nalan olmak üzere Hayri'yi de kandırır. Nalan, Muzo'nun Melisa'dan ayrılmaması konusunda ikna etmeye çalışırken onu kötü bir sürpriz bekler.

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN?

Camdaki Kız yeni bölümleriyle her Perşembe saat 20.00'de Kanal D'de.

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

OGM Pictures'in yapımını üstlendiği Kanal D'nin başarılı yapımının yönetmen koltuğunda Nadim Güç oturmakta.

Camdaki Kız dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan oyuncular ise:

Burcu Biricik : Nalan

Devrim Yakut : Gülcihan

Enis Arıkan : Muzo

Feri Baycu Güler : Döndü

Feyyaz Şerifoğlu : Sedat

Hamza Yazıcı : Tako

Hande Ataizi : Cana

Merve Polat : Billur

Nihal Menzil : Hafize

Nur Sürer : Feride

Selma Ergeç : Selen

Şerif Erol : Adil

Tamer Levent : Rafet

Tuğrul Tülek : Levent

Cihangir Ceyhan : Hayri

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