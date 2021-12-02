Camdaki Kız 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni sezon 23. bölüm fragmanı çıktı mı? Camdaki Kız 23. fragman ne zaman çıkar?

Ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız yeni bölümü bugün başlayacak. Camdaki Kız canlı olarak izlemek isteyen izleyiciler Camdaki Kız canlı izleme linki, Camdaki Kız 22. bölüm canlı izle, aratmaları yapıyor. Camdaki Kız 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni sezon 11. bölüm fragmanı çıktı mı?

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

CAMDAKİ KIZ 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugünkü bölümün ardından 23. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

CAMDAKİ KIZ 22. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız 22. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Nalan, Adil ve Cana'yı yakalıyor!

Feride,Adil'in değişiminin farkındadır. Cana ise hedefine adım adım ilerlemektedir. Öte yandan Koroğlu ailesi karışmıştır. Sedat bazı gerçeklerin üzerine kapatmaya çalışırken Koroğlu ailesi bir kaosun içinde kalmıştır. Nalan ise öyle bir durumla karşılaşır ki gördükleri karşısında şoke olur!

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizi 21. Bölümde, Nalan, Cana ve Adil'i birlikte gördükten sonra Cana'yı uyarıyor! 25 Kasım Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 21. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 21. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Muzo, Melisa'yı ailesiyle tanıştırmak için yemeğe çağırır ve Hayri'nin gelişiyle tehlikeli anlar yaşanır. Camdaki Kız 25 Kasım Perşembe günü yayınlanan 21. bölümünde Nalan, Sedat'ı geri döndürmek için büyük bir mücadele verdikten sonra yaşadığı olayla şoke oluyor!

Adil'i Cana ile gören Nalan, Cana'nın evine giderek onu babasından uzak durması konusunda uyarır. Cana ise parasız kaldığı için Alp'in güvenini tekrar kazanmaya çalışırken, Adil'le konuşmayı sürdürür.

Yeni otel için düzenlenen basın toplantısında Nalan'a yöneltilen sorular ve ilgi Sedat'ı sinirlendirir. Muzo'nun kız arkadaşı olduğunu öğrenen Gülcihan, Melisa ile tanışmak için konakta yemek organize eder.

Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Biricik : Nalan İpekoğlu Koroğlu

Feyyaz Şerifoğlu : Sedat Koroğlu

Enis Arıkan : Muzaffer Koroğlu (Muzo)

Selma Ergeç : Selen Koroğlu

Nur Sürer : Feride İpekoğlu

Şerif Erol : Adil İpekoğlu

Devrim Yakut : Gülcihan Koroğlu

Tamer Levent : Rafet Koroğlu

Hande Ataizi : Cana Yalçın

Tuğrul Tülek : Levent

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

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