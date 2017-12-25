Camda Dünya Mirası" Koleksiyonu

Paşabahçe, Türkiye'nin tarihi ve kültürel varlıklarına yer verdiği "Camda Dünya Mirası" koleksiyonuyla Anadolu'nun tarih boyunca ev sahipliği yaptığı uygarlıkların birleşiminden oluşan ve UNESCO tarafından koruma altına alınan eserleri sunuyor.