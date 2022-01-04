Camda asılı Türk bayrağını indirmek isteyen kadın gözaltına alındı - Haberler
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Camda asılı Türk bayrağını indirmek isteyen kadın gözaltına alındı

AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'te bir iş yerinin camında asılı Türk bayrağını indirmek isteyen kadın gözaltına alındı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te bir iş yerinin camında asılı Türk bayrağını indirmek isteyen kadın gözaltına alındı.

Ankara Caddesi'ndeki börek ve pide salonunun vitrin camında asılı Türk bayrağını gören cerrahi maskeli ve bereli kadın, bayrağı indirmeye çalıştı.

Bir süre bayrağı çekiştiren ve bulunduğu yerden alamayan kadın, iş yeri çalışanlarını fark edince elindeki kağıdı göstererek bölgeden uzaklaştı.

Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliği belirlenen Ş.U'yu gözaltına aldı.

"O esnada müşteriye baktığım için hemen müdahale edemedim"

İş yeri sorumlusu Uğur Güneş, yaptığı açıklamada, bir kadının cama yaklaşarak bayrağa saldırdığını söyledi.

Bayrağı indiremeyince elindeki kağıdı kendilerine gösterdiğini ancak ne olduğunu göremediğini belirten Güneş, "O esnada müşteriye baktığım için hemen müdahale edemedim. Sonradan kayboldu ortadan. Aşırı bir hırs, öfke ve tepkiyle saldırdı. Maskeden dolayı yüzünü göremedim." diye konuştu.

Camda asılı Türk bayrağını indirmek isteyen kadın gözaltına alındı

Camda asılı Türk bayrağını indirmek isteyen kadın gözaltına alındı

Camda asılı Türk bayrağını indirmek isteyen kadın gözaltına alındı

Karabük'te camdaki Türk bayrağını indirmek isteyen kadın gözaltına alındı

Karabük'te camdaki Türk bayrağını indirmek isteyen kadın gözaltına alındı

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AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri

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