Camcı Hamza ustanın yarım asrı aşan meslek yaşamı
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Camcı Hamza ustanın yarım asrı aşan meslek yaşamı

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Hamza Enginer, yarım asırdan fazla süredir camcılık mesleğini sürdürüyor.

09.07.2020 12:26 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:31

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Hamza Enginer, yarım asırdan fazla süredir camcılık mesleğini sürdürüyor.

Mesleğe 51 yıl önce bir camcının yanında çırak olarak başlayan 4 çocuk babası Enginer, askere gidene kadar burada çalıştı.

Askerden döndükten sonra 1977 yılında kendi iş yerini açan Enginer, aradan geçen yıllar boyunca mesleğine devam etti.

Enginer, AA muhabirine, camın günlük yaşamın vazgeçilmez unsuru olduğunu belirterek, "Cam demek güven demektir. Her türlü dış etkilerken korunmak demektir. 51 yıllık camcılık mesleğimle 4 çocuğumu büyütüp okutup evlendirdim. Güzel ve ekonomik bir meslektir." dedi.

Suluova ilçesinde köyler de dahil binaların büyük bölümünün camlarını kendisinin taktığını belirten Enginer, gücü yettiği kadar işine devam edeceğini dile getirdi.

Eski yıllarda işlerinin oldukça yoğun olduğunu, günümüzde ise büyük oranda düştüğüne dikkati çeken Enginer, "Eskiden herkes kendi evini kendisi yapar, camlarını da ilçedeki camcılardan alırdı. Günümüzde ise binaları daha çok müteahhitler yapıyor. Kapı, pencere ve camlarını genelde toplu olarak alıyorlar. Şimdi az sayıda ev ve iş yeri camı ile daha çok resim çerçeve camları takıyoruz." diye konuştu.

Enginer, mesleğinin itina ve sabır isteyen bir iş olduğunu vurgulayarak, "Aynı zamanda riskli ve tehlikeli bir meslek. O nedenle herkese güvenip bir yapının cam takma işi verilemez. Bir hatada hem maddi hem de manevi zarar ortaya çıkar." ifadesini kullandı.

Camcı Hamza ustanın yarım asrı aşan meslek yaşamı

Kaynak: AA

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