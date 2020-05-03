Cambridge Düşesi Kate Middleton, online görüntülü olarak hastaneleri gezdi
03.05.2020 11:23 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:23
Cambridge Düşesi Kate Middleton, online görüntülü olarak hastaneleri gezdiİngiltere, (DHA) ? İngiliz Kraliyet ailesi mensubu veliaht Prens William'ın eşi Kate Middleton, online görüntülü olarak hastaneleri gezdi.
Cambridge Düşesi Kate Middleton, online görüntülü olarak hastaneleri gezdi
İngiltere, (DHA) ? İngiliz Kraliyet ailesi mensubu veliaht Prens William'ın eşi Kate Middleton, online görüntülü olarak hastaneleri gezdi. Yeni doğum yapan annelerle görüştü.
Cambridge Düşesi Kate, online görüntülü olarak hastanelerin yeni doğan ünitelerini gezdi, yeni doğum yapan annelerle görüştü. Sağlık çalışanlarına ve yeni doğum yapan annelere destek olmak için onlarla sohbet eden Kate, 'Merhaba. Bu kesinlikle bir ilk oluyor' dedi.
Kaynak: DHA