Cambridge Düşesi Kate Middleton, online görüntülü olarak hastaneleri gezdi

İngiliz Kraliyet ailesi mensubu veliaht Prens William'ın eşi Kate Middleton, online görüntülü olarak hastaneleri gezdi.

İngiliz Kraliyet ailesi mensubu veliaht Prens William'ın eşi Kate Middleton, online görüntülü olarak hastaneleri gezdi. Yeni doğum yapan annelerle görüştü.

Cambridge Düşesi Kate, online görüntülü olarak hastanelerin yeni doğan ünitelerini gezdi, yeni doğum yapan annelerle görüştü. Sağlık çalışanlarına ve yeni doğum yapan annelere destek olmak için onlarla sohbet eden Kate, "Merhaba. Bu kesinlikle bir ilk oluyor" dedi.

Kaynak: DHA