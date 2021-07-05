Cambridge Düşesi Kate, kendini karantinaya aldı
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Cambridge Düşesi Kate, kendini karantinaya aldı

Cambridge Düşesi Kate, kendini karantinaya aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Cambridge Düşesi Kate Middleton, COVID-19'lu bir kişiye temas etmesi sonrasında kendisini karantinaya aldığını açıkladı.

Cambridge Düşesi Kate Middleton, COVID-19'lu bir kişiye temas etmesi sonrasında kendisini karantinaya aldığını açıkladı.

İngiliz Kraliyetinde Cambridge Dükü Prens William'ın eşi Cambridge Düşesi Cambridge Düşesi Kate Middleton kendini karantinaya alıyor. Kensington Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Middleton'ın korona virüs tespit edilen bir kişi ile temaslı olması nedeniyle kendini karantinaya aldığı ifade edildi. Middleton'un herhangi bir semptom göstermediği, ancak tedbir amacıyla böyle bir karar alındığı aktarıldı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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