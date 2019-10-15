Cambridge Dükü William ve eşi Pakistan'da kız lisesini ziyaret etti
Cambridge Dükü Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton'ın gelişi Kraliyet çiftinin çocuklarla konuşması İSLAMABAD - Cambridge Dükü Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton, resmi ziyaret için bulundukları Pakistan'da Üniversite Kolonisi Devlet Kız Lisesi'ni ziyaret etti.
15.10.2019 10:14
Cambridge Dükü Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton'ın gelişi
Kraliyet çiftinin çocuklarla konuşması İSLAMABAD - Cambridge Dükü Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton, resmi ziyaret için bulundukları Pakistan'da Üniversite Kolonisi Devlet Kız Lisesi'ni ziyaret etti.
Kaynak: AA