Cambridge Dükü William ve eşi Pakistan'da kız lisesini ziyaret etti

Cambridge Dükü William ve eşi Pakistan'da kız lisesini ziyaret etti

Cambridge Dükü Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton'ın gelişi Kraliyet çiftinin çocuklarla konuşması İSLAMABAD - Cambridge Dükü Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton, resmi ziyaret için bulundukları Pakistan'da Üniversite Kolonisi Devlet Kız Lisesi'ni ziyaret etti.

15.10.2019 10:14

Cambridge Dükü Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton'ın gelişi

Kraliyet çiftinin çocuklarla konuşması İSLAMABAD - Cambridge Dükü Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton, resmi ziyaret için bulundukları Pakistan'da Üniversite Kolonisi Devlet Kız Lisesi'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA
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