Cambridge Dükü William Pakistan'da

14.10.2019 21:43

Cambridge Dükü Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton'ın karşılanmasından görüntüler İngiltere tahtının 2 numaralı varisi Cambridge Dükü Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton, 5 günlük resmi ziyaret için Pakistan'a geldi.

Kaynak: AA