Cambridge Dükü, Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüştü

15.10.2019 14:42

Cambridge Dükü Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton 5 günlük Pakistan ziyaretlerinin ilk gününde Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han ile bir araya geldi.

İkili, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki temasları kapsamında ilk ziyaretlerini kenti çevreleyen Margala tepelerine ve burada bulunan bir kız okuluna yaptı.

Kız çocuklarının eğitimi, doğal yaşam ve çevre hakları savunucusu olan İngiltere tahtının 2 numaralı varisi Prens William ile eşi buradaki temaslarının ardından Alvi tarafından Cumhurbaşkanlığında kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Alvi, İngiltere kraliyet ailesi üyelerinin sağlık, çevre ve yoksullukla mücadele gibi kampanyalarının Pakistan'da takdirle karşılandığını belirtti. Prens William da Pakistan'ın küresel ısınmayla mücadele alanında attığı adımların önemli olduğunu vurguladı.

Prens William ve eşi daha sonra öğle yemeği için Başbakanlık konutunda Han ile buluştu. Başbakanlıktan yapılan açıklamada Han, görüşmede Pakistan'a üç kere gelen Prens William'ın annesi Prenses Diana ile yakın arkadaş olduklarını anlattı.

Han, Prenses Diana'nın Pakistan'ın tek kanser hastanesi Şefkat Hanım Kanser Hastanesi için yardım topladığını ve açılışına geldiğini hatırlattı.

Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Prens William ve eşi ülkede bin kilometreden fazla yolculuk yaparak Pakistan kültürünü yakından tanıma fırsatı bulacak. İkili, İslamabad'daki temaslarının ardından Lahor, Çitral ve Gilgit-Baltistan'ı da ziyaret edecek. Prens William ve eşi gençlerle, iş dünyasıyla ve girişimcilerle de bir araya gelecek.

14 yıl sonra ilk ziyaret

Prens William'ın babası Prens Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camila Parker-Bowles, 2005'te Keşmir'de yaşanan depremin ardından 15 yıl önce ülkeye gelmiş ve depremzedelerle buluşmuştu.

Kraliçe Elizabeth, Pakistan'a 1961 ve 1997'de olmak üzere iki kere gelirken, Prenses Diana ise ülkeyi 3 kere ziyaret etmişti. Prenses Diana son ziyaretini öldüğü yıl olan 1997'de gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA