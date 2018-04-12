Cambridge Analytica'da İkinci Ceo Değişikliği

NEW Milyonlarca Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz toplanan verileri usulsüz kullanmakla suçlanan " Cambridge Analytica" adlı İngiliz veri analiz firmasının Üst Yönetici Vekili (acting CEO) Alexander Tayler'ın görevinden alındığı bildirildi.

Cambridge Analytica'dan yapılan yazılı açıklamada, şirket yönetim kurulunun Alexander Tayler'ın görevinden alınması ve eski pozisyonuna atanmasına karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Farklı teknik soruşturmalara odaklanmak için Tayler eski pozisyonu olan Verilerden Sorumlu Üst Yönetici (Chief Data Officer) görevine devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Tayler'ın görev değişikliğinin, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in çarşamba günü ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi önünde ifade vermesi sırasında gelmesi dikkati çekti.

Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firması, 87 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri ABD ve İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz olarak kullanmakla suçlanıyor.

Şirketin CEO'su Alexander Nix, İngiliz Channel 4 haber kanalının yayımladığı gizli kamera çekimlerinde, Cambridge Analytica'nın Kasım 2016'da gerçekleştirilen ABD başkanlık seçimlerinde önemli rol üstlendiğini söylediğinin ortaya çıkmasının ardından 20 Mart'ta görevinden alınmış, yerine Alexander Tayler vekaleten atanmıştı.

Nix görüntülerde, adaylığı sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile birçok kez buluştuklarını belirterek, "Bütün araştırmayı yaptık. Bütün veriyi elde ettik. Bütün analizi gerçekleştirdik. Hedeflemeyi yaptık. Bütün dijital kampanyayı, televizyon kampanyasını biz yönettik ve bizim verilerimiz stratejilerini belirledi." ifadelerini kullanmıştı.