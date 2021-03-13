Cambazlı Mahallesi Ahmetli'de kaldı
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Cambazlı Mahallesi Ahmetli'de kaldı

13.03.2021 13:24 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:33
Cambazlı Mahallesi Ahmetli'de kaldı

Manisa'da hizmet alamadıkları gerekçesiyle 2018 yılında yaptıkları referandumla Ahmetli'den Turgutlu'ya bağlanmak için halk oylaması yapan ve büyük bir çoğunluğun Turgutlu'yu seçtiği Cambazlı Mahallesinin, 9 Mart tarihinde yapılan Manisa Büyükşehir Belediye Meclisince oy birliğiyle Ahmetli'ye...

Manisa'da hizmet alamadıkları gerekçesiyle 2018 yılında yaptıkları referandumla Ahmetli'den Turgutlu'ya bağlanmak için halk oylaması yapan ve büyük bir çoğunluğun Turgutlu'yu seçtiği Cambazlı Mahallesinin, 9 Mart tarihinde yapılan Manisa Büyükşehir Belediye Meclisince oy birliğiyle Ahmetli'ye bağlı kalınmasına karar verdi.

Manisa'da 3 yıldır yaptıkları referandum sonucunu kabul ettirmeye çalışan ve hukuksal yollara başvuran Cambazlı Mahallesinin Ahmetli'den Turgutlu'ya bağlanma talebi 9 Mart tarihinde gerçekleştirilen Manisa Büyükşehir Belediye Meclisince kabul görmedi. Oybirliğiyle mahallenin Ahmetli'de kalmasına karar verildi.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 8 Nisan 2018 yılında Turgutlu ilçesine bağlanmak için gerçekleştirilen halk oylamasında Cambazlı Mahallesi'ndeki 178 kayıtlı seçmenin, 156'sı oy kullandı. Seçimlerde 106 'evet' oyu çıkarken, 50 vatandaş da 'hayır' oyu kullandı. Yapılan halk oylaması sonucu Cambazlı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların çoğunluğu Turgutlu'ya bağlanmak için 'evet' oyu kullandı. Referandum sonrası Turgutlu Belediye Meclisi de 2 Mayıs 2018 tarihinde aldığı kararla Cambazlı'nın Turgutlu'ya bağlanmasını kabul etti. Turgutlu Belediye Meclisi'nin aldığı karar, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'ne taşındı. 14 Ağustos 2018 tarihinde, Turgutlu Belediye Meclisi kararını iptal edip, Cambazlı Mahallesi'nin 20 kilometre mesafedeki Ahmetli ilçesinde kalması yönünde karar aldı. Arada geçen yıl boyunca hukuk mücadelesi sürdüren ve bu süre zarfında Ahmetli Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet almaya devam eden mahallenin durumu 9 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinde yeniden görüşüldü. Meclis oybirliği ile mahallenin Ahmetli ilçesinde kalmasına karar verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise mahalleye bütün hizmetlerin gittiği ve hizmet alımı konusunda bir sıkıntı yaşanmadığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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