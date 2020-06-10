Çambaşı Yaylası'ndaki yapılar iyileştiriliyor Ordu'nun önemli turistik alanlarından 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda, Dış Cephe İyileştirme Projesi kapsamında binalara ahşap giydirme yapılıyor.

Ordu'nun önemli turistik alanlarından 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda, Dış Cephe İyileştirme Projesi kapsamında binalara ahşap giydirme yapılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yazılı açıklamasında, 72 obası ve 100 bin dönümlük alanıyla Türkiye'nin en geniş yaylalarından Çambaşı'nın cazibesini artıracak yeni bir proje için düğmeye basıldığını belirtti.

Çalışmalarına başlanılan projeyle, yayla merkezindeki 62 binanın dış cephesi iyileştirilerek yaylanın güzelliğine güzellik katılacağını vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Dört mevsim turizmde bulunmaz özelliklere sahip Çambaşı Yaylası bizim için son derece önem arz eden bir yer. Turizmde iddialı olduğumuz Ordu'da, Çambaşı gibi turizm destinasyonlarının cazibesini artırarak, ilimizin tanınırlığını sağlayan bu alanların güzelliğini gün yüzüne çıkarma gayretindeyiz. Bu nedenle misafirlerimizin uğradığı ilk yer olan yayla merkezindeki 62 binanın dış cephesini yenileyerek, yaylamızın doğal görünümüne yakışan estetik binalar ortaya çıkaracağız."

"Yaylamızı estetik, cazibeli bir görünüme kavuşturacağız"

Yaylanın yöresel kimliğine uygun şekilde çalışmaların başladığını bildiren Güler, "Büyükşehir Belediyesi, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı iş birliğiyle hayat bulacak proje kapsamında yaylanın yöresel kimliğine uygun bir çalışma yapılacak. Binaların cephesinde yapacağımız ahşap giydirme ve mantolama çalışmasıyla turizm ve ticaret hareketliliği olan yaylamızı estetik, cazibeli bir görünüme kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA