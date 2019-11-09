Çambaşı Yaylası'ndaki kayak merkezi sezona hazırlanıyor

09.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:22

Ordu'nun eşsiz doğal güzelliklerini yansıtan Çambaşı Yaylası'ndaki kayak tesisi, yeni sezona hazırlanıyor.

Ordu, Karadeniz Bölgesi'nde uçsuz bucaksız ormanları, bol oksijenli yaylaları ve şelaleleriyle turizmde adından söz ettiriyor. Ziyaretçilerine her mevsim farklı güzellikler sunan Ordu'nun yaylaları, kış sezonunda da tercih edilmeye başlandı.

Kabadüz ilçesindeki iki bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda 650 dönüm alana inşa edilen Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde, yeni sezon öncesi çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kayak merkezinin altyapısını yeniliyor. Kayak pisti sayısını 5'ten 14'e, pist uzunluğunun 5 kilometreden 15 kilometreye çıkartılması ve çevre düzenlemesi için iş makineleri yardımıyla çalışma yürütülüyor.

Tesislerin hemen yanında inşa edilen 5 yıldızlı otel ile ahşap bungalov evlerdeki çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Telesiyejle çıkılan tepede ise Ordu ve Giresun sınırındaki yaylaların yanı sıra beyaza bürünmüş dağ manzarası karşılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ordu'yu sadece yazın denize girilen bir şehir olmaktan çıkardıklarını söyledi.

Kentin sadece yaz mevsiminde aktif olmayacağını, kışın da dahil olmak üzere yıl boyunca şehrin güzelliklerinin yaşanması için çalıştıklarını anlatan Güler, Ordu'nun turizm potansiyeli açısından Çambaşı Yaylası'nın önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

"Turistlerimiz denize en yakın kayak merkezi olduğu için burayı seçecek"

Çambaşı Yaylası'ndaki beş yıldızlı otel projesinde çalışmaların devam ettiğini aktaran Güler, burada ayrıca Türk sporu ve turizmine katkısı olması amacıyla bir futbol sahasının da yapılacağını ifade etti.

Kayak tesisinde ise özellikle telesiyeje önem verdiklerini dile getiren Güler, "Çünkü Ordu'ya gelen turistlerimiz denize en yakın kayak merkezi olduğu için burayı seçecek. İkinci olarak da zahmetsiz olarak pistlere çıkması için çok sağlıklı telesiyejler oluşturuyoruz. Bir de bizim kar kalitemizin çok iyi olduğunu biliyoruz. Kar kalitesi tam kayağa uygun. Bu bakımdan burası denize en yakın kayak tesisi olması, kar kalitesi ve aynı zamanda tesislerimizin uygunluğu turizm için çok önemli olacak." dedi.

Aynı zamanda da bu bölgenin tarihi eserler bakımından sadece kış sporları için değil, 12 ay dört mevsim değerlendirebilecekleri alan olduğunu belirten Güler, bu anlamda da diğer tesislerden farklılığı olduğuna dikkati çekti.

Başkan Güler, kayak tesisinde yenileme ve bakım çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA