Çamaşır suyu içen 2 yaşındaki Fadime, hastanelik oldu ISPARTA'da, ailesinin evde çamaşır suyu içtiğini fark ettiği Fadime Ç. (2), hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

ISPARTA'da, ailesinin evde çamaşır suyu içtiğini fark ettiği Fadime Ç. (2), hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

Olay, dün Anadolu Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Fadime Ç.'nin, iddiaya göre, çamaşır suyu içtiğini fark eden ailesi, hemen Isparta Şehir Hastanesi'ne götürdü. Burada müdahale edilen Fadime Ç., tedaviye alındı. Hastanede tedavisi tamamlanan Fadime Ç., daha sonra taburcu edildi.

Kaynak: DHA