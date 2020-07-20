Çamaşır makinesinin tahliye borusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Amasya'nın Suluova ilçesinde çamaşır makinesinin tahliye borusuna sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
20.07.2020 12:41 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:03
Amasya'nın Suluova ilçesinde çamaşır makinesinin tahliye borusuna sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçe merkezi Yeni Mahalle'de bir vatandaş evinde beslediği kedinin çamaşır makinesinin tahliye borusuna sıkıştığını fark edince, itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.
Kaynak: AA