Çamaşır makinesinin altındaki gizli bölmede 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir ikamette çamaşır makinesinin altında bulunan gizli bölmede 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir ikamette çamaşır makinesinin altında bulunan gizli bölmede 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi Mehmet Bey 1. Sokak üzerinde bulunan bir ikamette arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Detaylı aramada; ikametin banyosunda bulunan çamaşır makinesinin altındaki gizli bölmenin içerisinde toplam 7 bin paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgili ikamet sahibi S.A. hakkında işlem yapılmıştır" denildi. - VAN Kaynak: İHA