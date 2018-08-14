Çamaşır Makinesine Giren Yılan İtfaiye Ekiplerince Çıkarıldı

Çamaşır Makinesine Giren Yılan İtfaiye Ekiplerince Çıkarıldı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İtfaiye ekibinin gelişi Çamaşır makinesine giren yılanı çıkarmak için çalışması Yılanın makineden çıkması Çıkan yılanı tutmaları TOKAT - Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Belkaya köyünde çamaşır makinesine giren yılan Zile Belediye itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İtfaiye ekibinin gelişi
Çamaşır makinesine giren yılanı çıkarmak için çalışması
Yılanın makineden çıkması
Çıkan yılanı tutmaları TOKAT - Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Belkaya köyünde çamaşır makinesine giren yılan Zile Belediye itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Çıkarılan yılan doğaya salındı.

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