Çamaşır makinesinden yangın çıktı

06.12.2019 11:37 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:42

Hatay'ın Erzin ilçesinde çamaşır makinesinden çıkan yangında evin mutfak kısmı kullanılamaz hale geldi.



Alınan bilgiye göre, İsalı Mahallesi, Ertaçlar Sokak'ta meydana gelen olayra, Suriye uyruklu Menel Elhaccı, evde çamaşır makinesine çamaşırları doldurduktan sonra çalıştırdı. Elhaccı, makinenin bir müddet sonra duman çıkardığını ve alev aldığını farketmesi sonucu 7 yaşındaki oğlu Hasan Elhaccı'yı da alarak evin dışına çıktı. Olayın bildirilmesi sonucu itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında mutfakta bulunan tüm eşyaların kullanılamaz hale geldiği görüldü.



Ev sahibi Celal Ertaç da haberi alır almaz olay yerine geldiğini belirterek, "Çevreye dumanların koku salması üzerine geldim. Hızlı bir şekilde evdekileri dışarı çıkardık ve itfaiyeye haber verdik. İtfaiyenin zamanında müdahale etmesiyle yangın büyümeden söndürüldü" dedi.



Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. - HATAY

Kaynak: İHA