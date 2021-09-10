Çamaşır makinesinden ceviz kabuğu soyma makinesi

Osmaniye'de yaşayan üç arkadaş topladıkları cevizlerin kabuğunu soymakta zorluk çekince, çamaşır makinesinden ceviz kabuğu soyma makinesi yaptı.

Osmaniye'de yaşayan üç arkadaş topladıkları cevizlerin kabuğunu soymakta zorluk çekince, çamaşır makinesinden ceviz kabuğu soyma makinesi yaptı.

Osmaniye'de yaşayan Kasım Türkmenoğlu, Selçuk Yan ve Murat Delibıçak isimli üç arkadaş, köyde bulunan ceviz ağaçlarından cevizleri hasat etti. Cevizin dışında bulunan yeşil kabuğunu soymak uzun zaman alan ve yorucu bir iş olduğunu düşünen üç arkadaşın aklına parlak bir fikir geldi. Evde bulunan ve kullanılmayan çamaşır makinesinin kazan bölümünü söken arkadaşlar daha sonra ufak eklemeler yapıp elektrik tesisatı ekleyerek çamaşır makinesinin kazanından ceviz kabuğu soyma makinesi yaptı. Bu sayede yaklaşık 2 saatte kabuğundan soyulacak olan 5 kilogram ceviz bu makinede 3 dakikada kabuğundan ayrılıyor.

Bu makineyi sadece 45 dakika sürede yaptıklarını belirten Kasım Türkmenoğlu, "Ceviz toplamıştık ağaçtan. Soyması zor oldu biraz. Ne yapalım diye düşünürken çamaşır makinesinin kazanından böyle bir icat yapmak aklımıza geldi. 5 kilo cevizi 3 dakikada kabuğundan soyuyoruz. Bize de çok rahatlık oldu" dedi.

Selçuk Yan ise "Arkadaşlar ile beraber ceviz topladık. Kabuklarını soyuyorduk cevizin. Ellerimiz çok kötü duruma geldi artık yapamaz olduk. Ne yapalım diye düşünürken aklımıza çamaşır makinesi geldi. Çamaşır makinesinden yaptık ve uyguladık. 5 Kilo cevizi 3 dakikada soyuyoruz şu anda" dedi.

Makineyi yapan diğer bir arkadaş Murat Delibıçak ise "Cevizin kabuğunu soymak zor bir iş. Aklımıza çamaşır makinesinden böyle bir icat yapmak geldi. Güzelde oldu" şeklinde konuştu.

Üç arkadaş kısa süre içerisinde yaptıkları ve oldukça işe yarayan bu makine üzerinde çalışıp geliştirmeyi düşünüyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı