Çamaşır makinesi çalan harsıza işyeri çalışanlarından suçüstü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çamaşır makinesi çalan harsıza işyeri çalışanlarından suçüstü

- Çamaşır makinesi çalan harsıza işyeri çalışanlarından suçüstü Girdiği iş yerinde biranda gelen iş yeri sahiplerini görünce neye uğradığını şaşırdı Polis gelinceye kadar etkisiz hale getirdikleri şüphelinin başından ayrılmadılar Çaldığı çamaşır makinesini internetten ilan vererek satmış Bir...

07.07.2020 16:18 | Son Güncelleme: 07.07.2020 16:24

- Çamaşır makinesi çalan harsıza işyeri çalışanlarından suçüstü

Girdiği iş yerinde biranda gelen iş yeri sahiplerini görünce neye uğradığını şaşırdı

Polis gelinceye kadar etkisiz hale getirdikleri şüphelinin başından ayrılmadılar

Çaldığı çamaşır makinesini internetten ilan vererek satmış

Bir beyaz eşya mağazasına ait deponun önünde ambalajlı çamaşır makinesini çalan şüpheli hırsızlık için girdiği başka bir mağazada yakalandı.

Şüphelinin çamaşır makinesi ve gözlük çalma anı ile hırsızlık için girdiği depoda yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

ANTALYA - Antalya'da bir beyaz eşya mağazasına ait deponun önünde ambalajlı çamaşır makinesini çalan şüpheli hırsızlık için girdiği başka bir mağazada yakalandı. çevreyi incelerken biranda depoya gelen 5 çalışanı grünce ne yapacağını şaşıran şüpheli ile çalışanlar arasında kısa süreli arbede yaşandı. Şüpheliyi etkisiz hale getirip başında bekleyen iş yeri sahibi ve çalışanları, şüpheliyi polise teslim etti. Şüphelinin çaldığı çamaşır makinesini internet sitesinden ilan vermek suretiyle sattığı belirlenirken, çalınan çamaşır makinesi sahibine teslim edildi. Şüphelinin çamaşır makinesi ve gözlük çalma anı ile hırsızlık için girdiği depoda yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Manavgat ilçesinde bir beyaz eşya mağazasının depo bölümünün girişinde bulunan ambalajlı çamaşır makinesi çalındığı ihbarı Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri harekete geçirdi. Olayın meydana geldiği bölgede bulunan güvenlik kameralarını izleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çamaşır makinesinin el arabasıyla gelen bir kişi tarafından çalınarak götürdüğünü belirledi. Ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin el arabasını da bir başka mağazadan çaldığını, çaldığı çamaşır makinesini bir evin bahçesine bıraktığını, sosyal medya da 2. El alışveriş yapan bir site üzerinden sattığını belirledi. Çamaşır makinesini satın alan kişiyi tespit eden ekipler, çamaşır makinesini alarak sahibine teslim etti.

Bu olaydan 2 gün sonra başka bir mobilya ve beyaz eşya mağazasının depo bölümüne gelen 2 kişiden birisi gözcülük yaparken birisinin içeri girdiğini kameralardan gören mağaza çalışanları şahsı depo içerisinde yakaladı. Yakalanan şahıs, telefonla dışarıda gözcülük yapan arkadaşını arayınca arkadaşı kaçtı. Depo içerisinde yakalanan şüpheli, mağaza çalışanları tarafından Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplere teslim edildi. Aydın Ö. isimli şüphelinin çamaşır makinesinin yanı sıra Aşağı Pazarcı Mahallesinde bir optikçiden gözlük çaldığı, ayrıca hırsızlık suçundan birçok sabıkasının olduğu belirlendi. Aydın Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

Çamaşır makinesi çalan harsıza işyeri çalışanlarından suçüstü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı Magazin
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı Spor
Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı
'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 3. Sayfa
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
'Keşke G.Saray'da futbolu bıraksaydım' diyen Sneijder, gelecek için iddialı: Bana görev vermek isteyecekler Spor
"Keşke G.Saray'da futbolu bıraksaydım" diyen Sneijder, gelecek için iddialı: Bana görev vermek isteyecekler
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp Magazin
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı Magazin
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Emekli ikramiyelerinin 27 - 30 Temmuz tarihlerinde ödenmesi bekleniyor
Emekli ikramiyelerinin 27 - 30 Temmuz tarihlerinde ödenmesi bekleniyor
16,7 milyonluk piyango! Büyük ikramiye 5 günde 3 kez aynı ilçeye çıktı
16,7 milyonluk piyango! Büyük ikramiye 5 günde 3 kez aynı ilçeye çıktı
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Defne Samyeli'nin şikayeti üzerine ifade veren Mustafa Sandal'dan ilginç çıkış: Ben onu onore ettim
Defne Samyeli'nin şikayeti üzerine ifade veren Mustafa Sandal'dan ilginç çıkış: Ben onu onore ettim
Kansas City Chiefs ile 503 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Patrick Mahomes, tarihin en çok kazanan sporcusu oldu
Kansas City Chiefs ile 503 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Patrick Mahomes, tarihin en çok kazanan sporcusu oldu
Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun
Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Sultangazi'de kapalı kasa kamyonette havasız kalan 4 kurbanlık öldü
Sultangazi'de kapalı kasa kamyonette havasız kalan 4 kurbanlık öldü
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
Polonya'da eşcinsellerin evlat edinmesi yasaklanıyor
Polonya'da eşcinsellerin evlat edinmesi yasaklanıyor
Türkiye'nin öncü şirketlerinden Vestel, 603 personel alımı yapacak
Türkiye'nin öncü şirketlerinden Vestel, 603 personel alımı yapacak
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Murat Kurum Hulusi Akar Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş
Magazin Seda Sayan Zeki Müren Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri
Spor Gökhan Töre Fatih Terim Rıza Çalımbay Fernando Muslera Sofiane Feghouli
Daha Fazla Su Çocuk Temmuz Beşiktaş
Şu an buradasınız: Çamaşır makinesi çalan harsıza işyeri çalışanlarından suçüstü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 16:24:58. #1.14#
title