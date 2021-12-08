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Çamaşır makinası hırsızları yakalandı

Çamaşır makinası hırsızları yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir lojistik firmasına ait depodan 620 bin TL değerinde 77 adet çamaşır makinasını çalan hırsızları çaldıkları makinelerle birlikte yakaladı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir lojistik firmasına ait depodan 620 bin TL değerinde 77 adet çamaşır makinasını çalan hırsızları çaldıkları makinelerle birlikte yakaladı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca 07 Aralık 2021 günü Şehitkamil İlçesi Elifoğlu Mahallesinde bulunan bir lojistik firmasına ait depodan 620 bin TL değerinde 77 adet çamaşır makinası çalınması olayı ile ilgili olarak hırsızların bulunmasına yönelik çalışmalara başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucu hırsızlığı yapan 2 şahıs yakalandı. Başka bir ilçede satılmaya çalışılan 77 adet çamaşır makinesi bulunarak lojistik firmasının yetkilisine teslim edildi. - GAZİANTEP

Çamaşır makinası hırsızları yakalandı

Çamaşır makinası hırsızları yakalandı

Çamaşır makinası hırsızları yakalandı

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