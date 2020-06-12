Çamaşır kurutma makinesi satışlarında pandemi etkisi Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, "Evlere kapandığımız pandemi döneminde artan hijyen ihtiyacı çamaşır kurutma makinesi satışlarını tetikledi.

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, "Evlere kapandığımız pandemi döneminde artan hijyen ihtiyacı çamaşır kurutma makinesi satışlarını tetikledi. Uzaktan eğitim ve evde kalınan sürede iyi vakit geçirme ihtiyacı bilgisayar ve televizyon satışları üzerinde pozitif etki yarattı. Evde geçirilen süreye paralel, küçük ev aleti satışları ivme kazandı." bilgilerini verdi.

Dinçer AA muhabirine, Arçelik'in pandemi döneminde yaşadığı seferberliğe ve bu dönemde satışlarda görülen artışa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 pandemisinin tüketici davranışlarını önemli ölçüde etkilediğini belirten Dinçer, sağlık her şeyden önemli olduğunun bir kez daha deneyimlendiğini söyledi.

Arçelik bayileri, servisleri ve müşterileriyle birlikte büyük bir aile olduğunu aktaran Dinçer, "Önceliğimiz her zaman ailemiz olmuştur. Bu dönemde de bu prensiple çalışmalarımızı sürdürdük. Sokağa çıkma yasaklarının olduğu günler haricinde mağazalarımızın neredeyse tamamı bu süreçte aktif olarak çalıştı. Çalışma sürelerinde ve personel yoğunluklarında gerekli önemler uygulandı. Yetkili servislerimiz kesintisiz olarak

hizmete devam etti, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın market alışverişini dahi yaparak milletimizin emrine amade oldu." bilgilerini verdi.

Bu süreçte tüm mağaza ve servislerin düzenli olarak dezenfekte edildiğini aktaran Dinçer, tüm çalışan personelin gerekli önlemleri alarak müşterilere hizmet vermeye devam ettiğini kaydetti.

"48 saat içerisinde teslim sözü verdik"

Dinçer, mağazaları açık da olsa yürüttükleri iletişim çalışmalarıyla müşterileri evden çıkmadan alışveriş yapabilecekleri online satış kanallarına yönlendirdiklerini söyledi.

Tüketicilerin bu dönemde en fazla ihtiyaç duyabilecekleri ürünleri ön plana çıkardıklarını anlatan Dinçer, şunları kaydetti:

"Ürünlerimiz sağlık ve hijyen ile doğrudan ilişkili olan temel ürünler. Bu nedenle bu hassas dönemde sunacağımız ürün ve hizmet anlayışı oldukça kritikti. Hijyen, evde kalma ve bağışıklığı destekleyen yeni ürün gamımızla da müşterilerin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştık.

'İster ara ister tıkla' iletişimimizle dijital müşterilerimizi web'den, geleneksel müşterilerimizi ise çağrı

merkezimizden satışa yönlendirdik. Web satışlarımızı bayilerimiz aracılığıyla ve doğrudan merkez depolarımızdan karşılayarak 48 saat içerisinde teslim sözü verdik. Tüm satış kanalları ve Türkiye'nin her yerine kesintisiz hizmet anlayışımızı bu süreçte de sürdürerek milletimizin yanında olduk."

"Sağlık ve kaliteli zaman geçirme faydalarına odaklandık"

Dinçer, satışını yaptıkları ürünleri beslenme, hijyen ve iletişim gibi temel ve vazgeçilmeyecek ihtiyaçlara hitap etmesi nedeniyle Arçelik'in bu dönemden daha az etkilendiğini söyledi.

Dinçer, şu bilgileri verdi:

"Ülkemizde ilk vakanın mart ayı ortasında görülmesi ile başlayan ve mayıs ayı sonuna kadar

yaşanan süreçte perakende seviyede çamaşır kurutma makinesi, televizyon, bilgisayar ve küçük ev aleti ürün grupları satışlarında artışlar yaşadık.

Kampanya ve fiyat iletişimlerimizde televizyon, radyo, dijital mecralarından bu dönemde ihtiyaç olacak ürünlere ve bu ürünlerin hijyen, sağlık ve kaliteli zaman geçirme faydalarına

odaklandık.

Evlere kapandığımız pandemi döneminde artan hijyen ihtiyacı kurutma makinesi satışlarını tetikledi. Uzaktan eğitim ve evde kalınan sürede iyi vakit geçirme ihtiyacı bilgisayar ve televizyon satışları üzerinde pozitif etki yarattı. Evde geçirilen süreye paralel, mutfakta geçirilen zaman da ciddi şekilde artış

gösterdi. Bu durum küçük ev aleti satışlarının ivme kazanmasında çok etkili oldu."

"Mağaza içinde görsellere yer veriyoruz"

Can Dinçer, online satışların dünya genelinde ciddi ivme kazandığını ifade ederek, "Kovid-19 öncesinde de dijital müşterilerde günden güne artış izleniyordu. Ancak Kovid-19 ile birlikte birçok geleneksel müşterimizin dahi online kanallara yöneldiğini gördük. Bu da online satışlarımızda önemli ölçüde artış meydana getirdi." dedi.

Markanın online satışlarının büyük kısmının kendi web sitesinden gerçekleştirdiğini anlatan Dinçer, geleneksel satış kanallarındaki yaygın ağın da gücüyle online stratejilerini güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Normale dönüş ile birlikte daha az temas konusunda önemli hazırlıklar yaptıklarını anlatan Dinçer, bayiler için pandemi hakkında profesyonel bir kılavuz hazırlandığını aktardı.

Mağazalarda ilave tedbirler aldıklarını anlatan Dinçer, "Değişen çalışma saatlerimiz ve randevulu çalışma saatlerimiz hakkında mağaza girişinde bilgilendirme yapıyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın tariflediği 'metre kare/insan' yoğunluğu ölçüsünde (2/5/10/20 kişi) kapasite iletişimi mağazalarımızın girişinde yapmaya başladık. Müşterilerin dikkat etmesi gereken konulara ilişkin mağaza içinde görsellere yer veriyoruz. Mağaza içinde, özellikle fazla temas alan sıcak noktalarda düzenli dezenfeksiyon yapılmasını sağlıyoruz." diye konuştu.

Teslimatlar daha hızlı yapılacak

Dinçer, "Hem Arçelik özelinde hem de beyaz eşya ve küçük ev aletleri sektöründe showroomlarda küçülmeye gidilecek mi?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Pandemi sürecinde yaptığımız seçimlerimiz ve tecrübelerimiz, önümüzdeki yıllardaki yaşantımızı ve alışkanlıklarımızı etkileyecek. Yaşayacağımız bu değişimlerin etkisini

hayatımızın birçok alanında göreceğiz. Salgın döneminde hem zorunlu olarak hem de kişisel tercihlerle edinilen; internet üzerinden alışverişe olan ilginin bir kısmı kalıcı olacak ve internet satışlarının artışı hızlanacak.

Biz şirket olarak pandemi öncesinde ve sırasında kendi geleneksel bayi kanalımızla dijital satış

kanallarımızın birlikte işleyeceği bir iş modeli geliştirdik ve bu iş modeli ile çalışıyoruz.

Kendi internet sitelerimizden yapmış olduğumuz satışlarda ürünü alan tüketiciye yakın

lokasyonlarda bulunan bayilerimizde ürünün stoku var ise satışı bayilerimiz üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bu iş modeli sayesinde internet satışlarımızın büyük çoğunluğu bayilerimiz tarafından gerçekleştirilmiş oluyor. Bununla birlikte müşterilerimize çok kısa sürede teslimat yapma imkanı elde etmiş oluyoruz. Bu sebeplerle kendi bayi teşkilatımızda bir küçülme öngörmüyoruz."

Değişim ve gelişime açık olmalıyız"

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, koronavirüs pandemisinin zorlu günlerinde Arçelik olarak, solunum cihazı üretimi ile, Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkede hastanelere ürün bağışları ile tüm dünyada sağlık alanında desteklerde bulunduklarını söyledi.

Böyle güzel bir şirketin parçası olmaktan dolayı da ayrıca mutlu ve gururlu olduğunu belirten Dinçer, sözlerini şu değerlendirmeyle tamamladı:

"Kovid-19 salgını ile pek çok yeni ve zorlu süreci hep birlikte deneyimliyoruz. Önce sağlığımızı koruyarak her alanda değişimlere ve dönüşümlere tanıklık ediyoruz. Belki de daha uzun sürede hayata geçecek teknolojilere hemen adapte olup bizler de çalışma alanlarımıza göre bir parçası olduk.

Hangi yaşta ve sektörde olursak olalım hem kendimiz hem de dünya için her zaman değişim ve gelişime açık olmalıyız. Bu zorlu dönemde kazandığımız yeni bilgi ve tecrübeler hepimize çeviklik kazandıracak ve gelecekte karşılaşacağımız bazı sorunları daha kolay çözmemize olanak sağlayacaktır.

Bu zorlu süreçte, en başta sağlık çalışanları olmak üzere insan hayatının sorunsuz ve kesintisiz devamı için fedakarca çalışan herkese teşekkür ederim."

Kaynak: AA